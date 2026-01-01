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حفل زفاف حميم

خبر : رونالدو وجورجينا يتزوجان في حفل عائلي بسيط بعيداً عن الأضواء

الثلاثاء 18 أغسطس 2026 08:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو وجورجينا يتزوجان في حفل عائلي بسيط بعيداً عن الأضواء



وكالات /سما/

كاشكايش/سما- اختار نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو والعارضة والمؤثرة الأرجنتينية جورجينا رودريغيز الاحتفال بزواجهما بطريقة غير متوقعة، حيث أقاما حفلاً عائلياً حميماً في منزلهما بمدينة كاشكايش البرتغالية بعيداً عن الأضواء والحشود، مخالفين التوقعات التي رجحت إقامة احتفال فخم ضخم.

جرت مراسم الزواج في 11 آب/أغسطس، وهو التاريخ الذي يوافق الذكرى العاشرة للقاء الثنائي للمرة الأولى داخل محل "غوتشي" بالعاصمة الإسبانية مدريد. أتمّا الزواج مدنياً وديناً بحضور أطفالهما الخمسة وأربعة شهود فقط، بما يعكس رغبتهما في الاحتفال الخاص بعيداً عن الضجة الإعلامية المحيطة بهما.

اختارت رودريغيز، بدلاً من الفستان الزفافي التقليدي، بدلة بيضاء فخمة تتألف من قميص كلاسيكي وتنورة ضيقة متوسطة الطول من علامة "غوتشي" الإيطالية. ظهرت رودريغيز بتنسيق متناسق مع بقية أفراد الأسرة، حيث غلبت الألوان الفاتحة على إطلالات الجميع بين الأبيض والبيج.

من جانبه، ارتدى رونالدو بدلة بيج كلاسيكية من "غوتشي" مؤلفة من سترة وسروال بسيط وقميص أبيض بدون رابطة عنق، بينما اختار أطفال الثنائي إطلالات موحدة بالأبيض منسقة مع أحذية بدرجات متماثلة.

كانت الحلي والمجوهرات حاضرة بقوة في إطلالة العروس، حيث اختارت قطعاً من مجموعة "The Garden of Kalahari" من دار "شوبارد" السويسرية الفاخرة، المشهورة بماساتها النادرة وأحجارها الكريمة الكبيرة.

شارك الثنائي لحظات من حفلهما مع العالم من خلال مجلة "فوغ" العالمية، بعد أيام من نشر صورة الخواتم عبر حسابيهما على إنستغرام، حيث يتابع كل منهما أكثر من 750 مليون شخص على المنصة.

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