  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أوتشا": مقتل 350 عاملا في المجال الإنساني العام الماضي بينهم 186 في غزة

الثلاثاء 18 أغسطس 2026 08:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أوتشا": مقتل 350 عاملا في المجال الإنساني العام الماضي بينهم 186 في غزة



نيويورك/سما/

 قال ممتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن عدد العاملين في المجال الإنساني الذين قتلوا العام الماضي بلغ 350، من بينهم 186 في غزة.

وأوضح المكتب في بيان، يوم الاثنين، أن عام 2025 سجل رقما قياسيا مأساويا آخر فيما يتعلق بأعمال العنف تجاه العاملين في المجال الإنساني، إذ قتل أو جرح أو خطف 907 من العاملين في هذا المجال.

وبحسب بيانات مركز الأبحاث المتخصص "هيومانيترين أوتكمز"، فإن عدد القتلى كان أقل بقليل من العدد المسجل عام 2024 الذي شهد مقتل 377 عاملا في المجال الإنساني.

وأشار المكتب إلى أنه منذ بداية العام الحالي، قتل 82 شخصا عاملا في المجال الإنساني، وأصيب 97، وخطف 39 في مختلف أنحاء العالم.

وقال رئيس الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر: "قتل أكثر من ألف عامل في المجال الإنساني في 3 سنوات فقط. هذا رقم غير مقبول مطلقا".

وأضاف أن "مجرد الإدانة لن يوفر لهم الحماية. يتعين على الدول الالتزام بالقانون الدولي الإنساني واستخدام كل الوسائل المتاحة لحماية المدنيين وزملائنا. كما يجب أن يتحمل من ينتهكون القواعد عواقب أفعالهم".

الأكثر قراءة اليوم

مفاجأة ترامب بشأن إسرائيل وغزة.. وتحذير حاسم لإيران

"إنها أقرب مما تتخيلون".. تحذير مخيف بشأن حرب عالمية جديدة وشيكة..

اتفاق على استمرار الاغتيالات ..نتنياهو وكوشنر يربطان إعمار غزة بنزع سلاح حماس

قناة عبرية تزعم استيلاء حماس على معدات حفر إسرائيلية جنوب غزة ورفض الجيش استهداف المسلحين

إيران تعيد ترتيب أوراق المعركة الكبرى القادمة.. خطط تصعيد جديدة تستهدف الخليج والمصالح الأميركية

مكتب نتنياهو : اتفاق مع مجلس السلام على آلية جديدة للتعامل مع غزة

الدكتورة علا عوض عضواً في مجلس إدارة "باديكو"

الأخبار الرئيسية

دمشق : غارات إسرائيلية تستهدف مطار أبو الظهور بريف إدلب

IMG_6206

لقاء بين خليل الحية ومحمد دحلان في القاهرة لبحث تطورات غزة والشراكة الفلسطينية

الجيش الإسرائيلي يتلقى تعليمات بعدم توسيع “الخط الأصفر” في غزة..

في تصريحات مفاجئة..ترامب يهدد بقصف عُمان بشدة

اتفاق على استمرار الاغتيالات ..نتنياهو وكوشنر يربطان إعمار غزة بنزع سلاح حماس