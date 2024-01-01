أوتشا": مقتل 350 عاملا في المجال الإنساني العام الماضي بينهم 186 في غزة

نيويورك/سما/

قال ممتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن عدد العاملين في المجال الإنساني الذين قتلوا العام الماضي بلغ 350، من بينهم 186 في غزة.

وأوضح المكتب في بيان، يوم الاثنين، أن عام 2025 سجل رقما قياسيا مأساويا آخر فيما يتعلق بأعمال العنف تجاه العاملين في المجال الإنساني، إذ قتل أو جرح أو خطف 907 من العاملين في هذا المجال.

وبحسب بيانات مركز الأبحاث المتخصص "هيومانيترين أوتكمز"، فإن عدد القتلى كان أقل بقليل من العدد المسجل عام 2024 الذي شهد مقتل 377 عاملا في المجال الإنساني.

وأشار المكتب إلى أنه منذ بداية العام الحالي، قتل 82 شخصا عاملا في المجال الإنساني، وأصيب 97، وخطف 39 في مختلف أنحاء العالم.

وقال رئيس الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر: "قتل أكثر من ألف عامل في المجال الإنساني في 3 سنوات فقط. هذا رقم غير مقبول مطلقا".

وأضاف أن "مجرد الإدانة لن يوفر لهم الحماية. يتعين على الدول الالتزام بالقانون الدولي الإنساني واستخدام كل الوسائل المتاحة لحماية المدنيين وزملائنا. كما يجب أن يتحمل من ينتهكون القواعد عواقب أفعالهم".