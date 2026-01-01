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خبر : الاتحاد يتجهز لموقعة الثلاثاء.. مختار جاهز وغياب الموسى وحاجي

الثلاثاء 18 أغسطس 2026 08:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد يتجهز لموقعة الثلاثاء.. مختار جاهز وغياب الموسى وحاجي



وكالات /سما/

الرياض/سما- يجري مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم الألماني ينز فينسينج تدريبًا رئيسًا مساء الإثنين لتقييم جاهزية لاعبه الجديد مختار علي، الموقّع معهم حديثًا من الاتفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أظهر مختار، البالغ من العمر 28 سنة، استعدادًا بدنيًا مرضيًا بعد مشاركته في التدريبات الجماعية الأحد الماضي، وترك قرار إدراجه في قائمة المواجهة المقبلة لتقدير المدرب الفني وحالته البدنية.

سيفتقد الفريق في مواجهة الثلاثاء كلًا من سعد الموسى وطلال حاجي، إذ لم يكملا برنامجهما التأهيلي بعد، ويواصلان علاجهما في منشآت النادي. سيغادر لاعبو الاتحاد مساء الإثنين إلى القصيم استعدادًا للمباراة، بعد انتهاء التدريبات، على أن يحدد ينز فينسينج القائمة النهائية قبل الرحيل.

جاءت هذه الاستعدادات بعد انطلاقة متواضعة للفريق في دوري روشن السعودي، حيث تعادل مع الخلود بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة. وسبق هذا التعادل فوز الاتحاد على الجزيرة الإماراتي برباعية مقابل هدف واحد في ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة، ما ضمّن له التأهل إلى دور المجموعات.

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