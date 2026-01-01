أبل تُسرّع طرح أجهزة المنزل الذكي الجديدة مع Siri AI محسّنة

وكالات /سما/

تستعد شركة أبل للتسريع بطرح منتجات جديدة في قطاع المنزل الذكي، عقب سنوات من التأخير الذي عرقل تطوير أجهزتها مثل HomePod mini و Apple TV. وتُعزو التقارير المتخصصة هذا التأخير إلى تركيز الشركة على تطوير نسخة محسّنة من مساعدها الذكي Siri، غير أن توفر هذه النسخة الآن يفتح الباب أمام إطلاق موجة من الأجهزة المحدثة.

من المتوقع أن تطرح أبل خلال فصل الخريف من السنة الحالية جيلًا جديدًا من جهازي HomePod mini و Apple TV 4K. وسيشهد HomePod mini قفزة تقنية ملموسة، حيث سيرتقي من شريحة المعالجة S5 إلى S9 أو أحدث، مع إضافة ألوان جديدة متوقعة وشريحة اتصال لاسلكي محسّنة. لكن الأهم أن الجهاز سيدعم نسخة محسّنة من Siri، ما سيرفع من ذكاؤه وقدرته على العمل كمساعد منزلي متقدم.

وسيشهد Apple TV 4K تطورًا موازيًا، حيث سينتقل المعالج من A15 Bionic إلى A17 Pro، ما سيتيح تشغيل بعض ميزات Apple Intelligence مباشرة على الجهاز بلا الحاجة للاتصال بسحابة. ويُتوقع أن يحصل جهاز التحكم عن بُعد المرفق معه على تصميم محدث أيضًا. وستحافظ أبل على الأسعار الحالية للجهازين: حوالي 129 دولارًا لـ HomePod mini و 199 دولارًا فما فوق لـ Apple TV 4K.

بموازاة ذلك، تعكف أبل على تطوير جهاز جديد لم تُطلقه سابقًا، وهو مركز تحكم مركزي للمنزل الذكي سيأتي بإصدارين. الأول مزود بشاشة بقياس 7 بوصات قابلة للتثبيت على الحائط بقوة مغناطيسية، والثاني يضم قاعدة تتسع لمكبر صوت، على نحو يشابه خدمة جوجل نيست هاب. وسيحمل هذا الجهاز، الذي يُعرّف داخليًا باسم HomePad، معالج A18 ونظام تشغيل خاص يسمى homeOS، ويدعم مكالمات FaceTime والتحكم في الأجهزة المنزلية والتفاعل مع Siri الجديدة. ويتوقع أن تطلقه الشركة بين أكتوبر وأوائل العام المقبل.

على صعيد آخر، تعمل أبل على تحديث HomePod بحجمه الكامل، غير أن موعد إطلاقه لم يُحدّد حتى الآن. ومن المتوقع أن يستقبل معالجًا أحدث لدعم الميزات الجديدة للمساعد Siri.

وفي خطوة أوسع نطاقًا، تخطط الشركة لدخول فئات جديدة من أجهزة المنزل الذكي. فقد تعكف على تطوير كاميرا أمنية وجرس باب ذكي، لا سيما بعد أواخر 2026 أو مطلع 2027، ما يمثل توسعًا من تطوير البرمجيات وحدها إلى تصنيع الأجهزة الخاصة بها. وبالإضافة إلى ذلك، تعتزم إطلاق نسخة أكثر تطورًا من جهاز الشاشة المنزلية، حيث ستأتي بشاشة أكبر بقياس 9 بوصات مزودة بذراع آلية، لتتحول إلى جهاز مكتبي يُوصف بأنه روبوت منزلي.

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