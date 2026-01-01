تصعيد متواصل في القدس والضفة: الاحتلال والمستوطنون يكثفون حملات القمع والاعتقالات

رام الله /سما/

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس تصعيدا ميدانيا خلال ساعات فجر وصباح يوم الثلاثاء، مع اتساع عمليات الاقتحام والاعتقال التي يشنها جيش الاحتلال وفرق الإرهاب الاستيطانية، وتزامنها مع مواجهات وأضرار طالت الفلسطينيين وممتلكاتهم، فيما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالحرق ومهاجمة المركبات وتخريب البنية التحتية.

كما صعّد الاحتلال عمليات الهدم والتجريف وإجبار المواطنين على إخلاء منازلهم، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين ومحاولاتهم الاستيلاء على منازل وأراض، وسط تشديد الإجراءات العسكرية وإغلاق الطرق ونصب الحواجز

واقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وأخضعت سكانها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم والتنكيل بهم لساعات، قبل اعتقال عشرات الفلسطينيين وتحويلهم للتحقيق لدى أجهزة استخبارات الاحتلال. وتزامنت الحملة مع اعتداءات نفذها مستوطنون استهدفت الفلسطينيين وممتلكاتهم.

القدس

في القدس، أصيب مواطن من بلدة بيت سوريك شمال القدس برصاص قوات الاحتلال، أثناء تواجده قرب جدار الفصل والتوسع العنصري في بلدة الرام، وجرى نقله إلى المستشفى، حيث وصفت حالته الصحية بالمستقرة.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل المقدسي وسام عمر عبيد في بلدة العيسوية، وعبثت بمحتوياته وألحقت أضرارا بها.

وفي الإطار ذاته، اندلعت النيران في أراضٍ ببلدة بيت عنان، شمال غرب القدس المحتلة، جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع خلال اقتحامها البلدة.

رام الله

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها في بلدة المغير، شمال شرق المحافظة، وهم: صهيب إسماعيل أبو عليا، وأنور البيسي أبو عليا، وحمد وهيب أبو عليا، ويعقوب إياد أبو عليا، ومعتز عطاف أبو عليا.

وأصيب فلسطينيان برصاص الاحتلال أثناء اقتحام بلدة عجول شمال غرب رام الله، بينما أضرم مستوطنون النار في أراضي الفلسطينيين على أطراف ترمسعيا شمال المدينة.

وفي السياق، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، خلال اقتحامها بلدة شقبا، غرب رام الله، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما نصبت قوات الاحتلال، حاجزين عسكريين عند مدخلي قريتي عابود والنبي صالح، شمال مدينة رام الله، ودققت في هويات المواطنين، ما تسبب في أزمة مرورية خانقة.

جنين

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من قرية فقوعة، بعد أن احتجزهما مستوطنون إرهابيون أثناء وجودهما في أراضي القرية لقطف ثمار الصبر، في محيط البؤرة الاستيطانية الجديدة المقامة في المنطقة.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال حضرت إلى المكان واعتقلت المزارعين منير محمود صدقي صلاح (44 عاما)، وأحمد عبد الله زيدان (75 عاما)، فيما أطلقت سراح طفل كان برفقتهم، وتركته يعود مشيا.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية، وسط انتشار عسكري في عدد من أحيائها، وداهمت وفتشت عددا من المنازل، واعتقلت عددا من الشبان، دون أن تتضح هوياتهم.

كما صدمت قوات الاحتلال مركبة نقل عمومي عند مدخل بلدة قباطية بالقرب من ضاحية الجنان، ما أدى لإصابة السائق وعدد من الركاب بجروح طفيفة وجرى نقلهم للمستشفى، إضافة لإلحاق أضرار بالمركبة.

نابلس

ففي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من حاجز الطور، وداهمت بلدتي بيتا وبيت إمرين، حيث اقتحمت منزلا في الأخيرة، فيما اعتقلت الشاب خليل صليبي عقب مداهمة منزله في حي التعاون العلوي.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر قليل، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها، قبل أن تعتقل مواطنين اثنين، هما: محمد الريان، ومحمد الجرمي.

كما اقتحمت قوات الاحتلال محيط جبل العرمة في بلدة بيتا، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، واحتجزت عددا من الشبان في منطقة "بئر قوزا".

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال قرية الجاروشية وحولت منزلًا إلى ثكنة عسكرية، قبل أن تقتحم ضاحية شويكة شمال المدينة.

وفي محافظة طوباس والأغوار الشمالية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد نبيل محمد أمير من منزله في مخيم الفارعة، كما اعتقلت الشاب يوسف حسين بشارات، من خيمته في خلة مكحول.

وفي محافظة سلفيت، اقتحمت قوات وشرطة الاحتلال بلدة كفل حارس شمال سلفيت، وانتشرت في البلدة وفرضت إجراءات عسكرية مشددة، ومنعت الحركة لتأمين دخول المستعمرين لأداء طقوس تلمودية في المقامات الدينية الإسلامية.

بيت لحم

وفي محافظة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي الشواورة وزعترة، شرق المحافظة، وجابت شوارعهما، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأغلق مستوطنون الطريق وهاجموا مركبات فلسطينية قرب مستوطنة "إفرات" جنوب المدينة، بالتزامن مع حملة مداهمات واعتقالات في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، أسفرت عن اعتقال الشابين موسى العمور وسليمان أبو مفرح.

كما اقتحمت قوات الاحتلال ساحات مستشفى الجمعية العربية للتأهيل في بيت لحم، وروعت المرضى والمراجعين واعتدت على بعضهم في ساحة المستشفى.

واقتحمت قوات الاحتلال، كذلك، بيت جالا، والدوحة، وبيت فجار، والخضر، وأبو نجيم، بمحافظة بيت لحم، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

الخليل

كما داهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل خلال اقتحام قرية الطبقة في مدينة دورا جنوب الخليل،

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عبد الله أشرف الجنيدي من مدينة الخليل، ومن بلدة يطا المواطن زيد عايش زين.

وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة بيت أمر، تعود ملكيتها لعائلات صبارنة وبحر وزعاقيق، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وحققت مع أصحابها ميدانيا ونكلت بهم.