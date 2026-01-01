لقاء بين خليل الحية ومحمد دحلان في القاهرة لبحث تطورات غزة والشراكة الفلسطينية

القاهرة /وكالات /

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن عقد لقاء في العاصمة المصرية القاهرة جمع وفداً من قيادتها برئاسة رئيس المكتب السياسي الدكتور خليل الحية، مع وفد من التيار الوطني الديمقراطي في حركة "فتح" برئاسة محمد دحلان، لبحث المستجدات السياسية والميدانية في الأراضي الفلسطينية وآليات تعزيز الشراكة الوطنية.

وأوضحت الحركة، في بيان رسمي، أن اللقاء تناول بشكل موسع التطورات المتعلقة بالمفاوضات التي أفضت إلى الموافقة على خارطة طريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إضافة إلى نتائج الاجتماعات التي عُقدت خلال اليومين الماضيين مع الوسطاء والجهات الضامنة في مصر.

وأكد الجانبان أهمية تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لضمان التزام إسرائيل بتنفيذ جميع الاتفاقات والتفاهمات المبرمة، بما يسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار.

كما ناقش الوفدان الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وسبل تعزيز جهود الإغاثة وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن حياة كريمة للفلسطينيين مع الحفاظ على الحقوق والثوابت الوطنية.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى تطورات المشهد الفلسطيني الداخلي، حيث بحث الطرفان آليات إعادة ترتيب البيت الفلسطيني على أسس الشراكة والديمقراطية، وإنهاء حالة الانفراد بالقرار الوطني، والعمل على صياغة استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة التحديات الراهنة وتعزيز مسار القضية الفلسطينية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني ويعزز تطلعاته الوطنية.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل حراك سياسي متسارع تشهده الساحة الفلسطينية، بالتزامن مع مساعٍ إقليمية ودولية لدعم جهود التهدئة في غزة، وتزايد الدعوات لتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام الفلسطيني.