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شؤون عائلية

خبر : حسام حسن يوثق طلاقه الرسمي من هويدا الغرباوي بعد خلافات عائلية متأزمة

الثلاثاء 18 أغسطس 2026 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حسام حسن يوثق طلاقه الرسمي من هويدا الغرباوي بعد خلافات عائلية متأزمة



وكالات /سما/

القاهرة/سما- أتمّ حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر إجراءات الطلاق الرسمي من زوجته الأولى هويدا الغرباوي، منهياً زواجاً استمرّ سنوات طويلة وأنجبا فيه ثلاثة أطفال.

أعلن محمد شمس، محامي الزوجة الثانية دان آدم، عن انتهاء العلاقة الزوجية الرسمية، مؤكداً أن الزوجين كانا منفصلين فعلياً دون أوراق رسمية منذ 13 عاماً.

جاء الطلاق الرسمي بعد حادثة عنيفة مساء يوم الجمعة في أحد فنادق الساحل الشمالي، حيث اشتبكت الزوجة الثانية دان آدم مع أطفال حسام حسن من زوجته الأولى، تطورت النزاع إلى مشاجرة جسدية انجرت شرطة النجدة للتدخل.

أسفرت المشاجرة عن إصابات وكدمات لعدد من الحاضرين، فيما تعرض حسام حسن نفسه لفقدان وعي مؤقت بسبب الانفعال والتوتر.

أكّد محمد شمس أن حسام حسن أعلن يمين الطلاق على زوجته الأولى في الحال، بحضور شقيقه إبراهيم وجميع من شهدوا الحادثة.

كان حسام حسن قد ارتبط بهويدا الغرباوي منذ بداية حياته المهنية، وأنجب منها أطفاله الثلاثة: آية ورؤى وعمر. شهدت العلاقة انفصالاً قصيراً عام 2022 لم يستمر سوى عشرة أيام قبل التراجع عنه.

أوضح المحامي أن الزوجين ظلا متزوجين رسمياً على الورق رغم الانفصال العملي، حرصاً من حسام حسن على استقرار أبنائهما وتجنب تأثر مشاعرهم بالانفصال الرسمي.

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