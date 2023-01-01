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خبر : الملكة رانيا تعلن قدوم توأمتي الأميرة إيمان: تاليا ورانيا

الثلاثاء 18 أغسطس 2026 07:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الملكة رانيا تعلن قدوم توأمتي الأميرة إيمان: تاليا ورانيا



وكالات /سما/

عمّان/سما- أعلنت الملكة رانيا العبدالله زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن قدوم توأمتي ابنتها الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، في خبر نشرته عبر حسابها في منصة إنستغرام صباح السبت 16 آب/أغسطس 2026.

وأسمت الملكة المولودتين الجديدتين تاليا ورانيا، حيث قالت في منشورها: "الحمد لله الذي وهب فأحسن العطاء، أكرمنا الرحمن بأجمل هباته، بقدوم توأمتينا الغاليتين، تاليا ورانيا. نسأل الله أن يبارك فيهما، ويحفظهما، وأن يملأ حياتهما نورًا وبركة وسعادة".

وصرّح الديوان الملكي الهاشمي بأن صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان وسعادة السيد جميل ألكساندر ترميوتس رزقا بالطفلتين في يوم الجمعة 15 آب/أغسطس 2026، لتكتمل بهما حفنة الذرية الغالية للأسرة الملكية الأردنية.

وهذه الولادة الثانية للأميرة إيمان وزوجها جميل ترميوتس بعد أكثر من سنة من زواجهما في مارس 2023، حيث استقبلا ابنتهما الأولى أمينة في 16 فبراير 2025. وتعكس هذه الإضافة الجديدة استمرار الفرح والسرور في أحضان العائلة الملكية الهاشمية.

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