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ابتكار تكنولوجي هندي

خبر : الهند تطور نظاما صوتيا متقدما لتحييد الطائرات المسيرة

الثلاثاء 18 أغسطس 2026 07:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الهند تطور نظاما صوتيا متقدما لتحييد الطائرات المسيرة



وكالات /سما/

نيودلهي/سما- طورت منظمة الأجهزة المركزية الهندية (SCIO) نظاما صوتيا متقدما يستهدف تعطيل الطائرات المسيرة التي تحلق على ارتفاعات منخفضة والطائرات المستخدمة في التهريب، بدلا من الاعتماد على أساليب التشويش التقليدية المتعارف عليها حاليا.

ويختلف هذا النظام عن أجهزة التشويش السابقة من حيث آلية عمله. فبدلا من محاولة قطع الاتصال بين الطائرة ومشغلها، يستخدم النظام موجات صوتية عالية التردد وعالية الكثافة تستهدف مباشرة المكونات الميكانيكية الدقيقة بداخل الدرونات. تركز هذه الموجات على تعطيل الجيروسكوبات الكهروميكانيكية المسؤولة عن استقرار الطائرة أثناء التحليق، بالإضافة إلى إرباك أنظمة الملاحة والتوجيه المدمجة فيها.

وتضيف هذه التقنية الجديدة طبقة إضافية إلى منظومة الدفاع الجوي الهندية المتكاملة ومتعددة المستويات. صُمّم النظام ليعمل على مسافات تصل إلى مئات الأمتار من الهدف، ما يوفر فعالية عملية في البيئات الحضرية والمكتظة بالسكان حيث يكون الدفاع الدقيق ضروريا. يمكن استخدام هذا الجهاز ضد الطائرات المسيرة الصغيرة والنانوية، وكذلك أنواع أخرى من الدرونات، خاصة عندما يكون مدعوما بأنظمة الحرب الإلكترونية الأخرى.

ويعكس هذا الابتكار الهندي اتجاها عالميا متزايدا نحو تطوير تقنيات دفاعية متنوعة ضد الطائرات المسيرة. فقد أعلنت شركات دفاع روسية مثل "ألماس-أنتاي" عن محطات متقدمة لرصد ومكافحة الدرونات بزمن استجابة أقل وتقليل الحاجة للتدخل البشري. كما طورت مؤسسة "روستيخ" الروسية منظومات حرب إلكترونية جديدة متخصصة في التصدي لهجمات الدرونات الانتحارية والطائرات المسيرة المتعددة.

يمثل ظهور هذه الأنظمة المختلفة تطورا سريعا في مجال مكافحة التهديدات المرتبطة بالطائرات المسيرة، حيث تسعى الدول والشركات إلى إيجاد حلول متعددة ومتكاملة تغطي جوانب مختلفة من الدفاع الجوي، بما في ذلك الكشف والتشويش والتعطيل المادي المباشر.

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