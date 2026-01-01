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نجوم وعائلات

خبر : أنجلينا جولي تحضر أطفالها للفراق منذ الصغر

الثلاثاء 18 أغسطس 2026 06:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أنجلينا جولي تحضر أطفالها للفراق منذ الصغر



وكالات /سما/

قررت النجمة أنجلينا جولي أن تعامل موضوع الفقد والرحيل برؤية مختلفة عند تربية أطفالها، فقامت بإطلاعهم على فكرة غيابها منذ سن مبكرة جدًا.

اعتبرت جولي أن هذا الأسلوب يساعد الأطفال على التأقلم والاستعداد للحياة بكل واقعيتها، وكان مستوحى من خوفها من تأثر أطفالها بصدمة الفقد المفاجئ.

تعود هذه النهج إلى خبرات الألم التي عاشتها النجمة في طفولتها، لاسيما وفاة والدتها التي كانت ترتبط بها برابطة عميقة، بالإضافة إلى فقدانها جدتها أيضًا.

أشارت جولي إلى أن تجارب الفقد المتكررة علمتها أهمية تحضير أطفالها نفسيًا للمصاعب بدل انتظار حدوثها بشكل مباغت، معتبرة أن هذا الاهتمام يفوق في أولويتها تحضيرهم ليصبحوا آباء وأمهات في المستقبل.

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