نرمين الفقي تكشف عن تأثير مرض والدتها على مسارها الحياتي

وكالات /سما/

كشفت الفنانة المصرية نرمين الفقي جوانب حساسة من حياتها الشخصية خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، حيث تناولت آراءها حول الزواج والعلاقات والقيم الإنسانية التي تشكل هويتها.

أكدت الفقي أن العلاقة بين الرجل والمرأة تحمل وجهين متناقضين: فقد يكون الرجل المناسب مصدرًا للسعادة والدعم المستمر، بينما قد تتحول العلاقة غير المتوازنة إلى سبب للمعاناة والضغط النفسي. وأشارت إلى أن تأثير المرأة على حياة شريكها قد يكون عميقًا سواء بالإيجاب أو السلب، تبعًا لطبيعة التفاهم بينهما.

بخصوص زواجها، أوضحت أن فرصًا زوجية كانت متاحة لها لكنها لم تتطور كما يجب، دون أن تخوض في التفاصيل. وشددت على أن الصعوبات التي عاشتها منذ صغرها جعلتها أكثر حذرًا تجاه نفسها وأقدر على مواجهة التحديات، قائلة: "حياتي لم تكن سهلة أبدًا، لكنني تعلمت أن أكون قوية وأن أعتني بنفسي وأتخطى كل أزمة تواجهني".

أسندت الفقي التطور الإيجابي في شخصيتها إلى الدروس المستفادة من تجاربها الصعبة، وأكدت أهمية الاجتهاد والمثابرة في التعامل مع الأحزان والتحديات الحياتية.

وأكدت أن الرحمة تتصدر قائمة القيم التي تسعى لغرسها في أطفالها، خاصة الرفق بالحيوان، معتبرة أن طيبة القلب والرحمة هما أساس رضا الله عن العباد. وقالت: "الرحمة من أهم ما يجب أن نحمله في قلوبنا، فبها نستحق رضا الله".

وعادت الفقي بذاكرتها إلى لحظة فارقة كانت في السادسة عشرة من عمرها، حين اكتشفت إصابة والدتها بمرض غيّر حياتها. وصفت تلك اللحظة بأنها كانت قاسية وحاسمة، حيث شعرت بالذعر والعجز عندما خشيت فقدان والدتها، وتركت التفاصيل الكاملة لتثير فضول المتابعين. أكدت أن هذه الصدمة أعادت تشكيل شخصيتها بالكامل وألزمتها بتحمل مسؤوليات لم تكن تتوقعها في سنواتها المراهقة.

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