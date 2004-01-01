هايدن بانتير توديع الحياة برسالة متفائلة قبل رحيلها

وكالات /سما/

هوليوود/سما- رحلت الممثلة الأمريكية هايدن بانتير عن عالمنا، تاركة صدمة عميقة في أوساط صناعة الترفيه والجمهور العالمي الذي تابع أدوارها المميزة طوال سنوات مسيرتها الفنية الحافلة. أعلن وكيل أعمالها عن وفاتها في بيان نُشر باسم والديها، إذ وصفها بأنها كانت «نورًا ساطعًا وقوةً جبارة، جلبت حبًا وفرحًا لا يُوصفان لكل من عرفها، ولملايين المشاهدين الذين تابعوها على الشاشة»، لكن لم يُكشف عن سبب وفاتها حتى الآن.

احتفظت بانتير برسالة متفائلة حتى نهايتها، فآخر منشور شاركته على حسابها في إنستغرام، قبل وفاتها بثلاثة أسابيع في 27 تموز/يوليو، كان صورة بالأبيض والأسود التقطها معها المصور راندال سلافين. رافقت الصورة بكلمات مليئة بالأمل والتفاؤل قالت فيها: «أوقات جميلة وأصدقاء رائعون»، مشيرة إلى سلافين. ردّ المصور بتعزية حزينة عبر خاصية القصص، كاتبًا: «رحمك الله يا H».

عادت بانتير إلى الأضواء بقوة قبل وفاتها بعد سنوات من المعاناة التي وثّقتها في مذكراتها الصادرة في أوائل هذا العام بعنوان «هذه أنا: محاسبة» (This Is Me: A Reckoning). سردت فيها رحلتها المؤلمة مع الإدمان وسوء المعاملة، وتجاربها كممثلة طفلة تحت الأضواء، وقراراتها الشخصية الصعبة بما فيها السماح لابنتها كايا بالعيش بشكل أساسي مع والدها السابق كليتشكو. حقق كتابها نجاحًا باهرًا، إذ وصل إلى المرتبة الرابعة في قائمة نيويورك تايمز للكتب الأكثر مبيعًا، وعبّرت بانتير عن امتنانها عندما كتبت في 27 أيار/مايو: «يا إلهي قائمة نيويورك تايمز للكتب الأكثر مبيعًا يا لها من رحلة رائعة شكرًا لكم جميعًا على دعمكم».

امتدت مسيرة بانتير الفنية لثلاثة عقود، حققت خلالها نجاحات متعددة في المسلسلات والأفلام. حظيت بدور مميز في المسلسل الخاص بـ NBC «هيروز» (2006)، حيث جسدت شخصية مراهقة تتمتع بقدرات شفاء ذاتي، وهو الدور الذي رفعها إلى الشهرة العالمية. قبل ذلك، ظهرت في مسلسلات شهيرة مثل «آلي مكبيل» (Ally McBeal) لمدة 5 مواسم، و«مالكولم في الوسط» (Malcolm in the Middle) لمدة 7 مواسم. شاركت أيضًا في مسلسل الدراما الموسيقي «ناشفيل» (Nashville) من عام 2012 إلى 2018 إلى جانب كوني بريتون.

على الصعيد السينمائي، تنوعت أدوار بانتير بين أفلام الرعب والكوميديا والعائلة. ظهرت في أفلام كـ «سكريم» و«سكريم 4» (2011) و«سكريم 6» (2023)، وكذلك الأفلام الرومانسية الكوميدية مثل «أحبك يا بيث كوبر» (I Love You, Beth Cooper)، وأفلام عائلية مثل «أميرة الجليد» (The Ice Princess) عام 2005 و«رحلة النمر» (The Tiger Rising) عام 2004. عملت أيضًا في أفلام حديثة مثل «أمبر أليرت» (Prince Albert) عام 2024 و«إيه بريد أبارت» عام 2025، وكان آخر ظهور سينمائي لها في فيلم «سليب ووكر» (Sleep Walker) الذي عُرض في دور السينما في يناير من هذا العام.

تُرك خلفها والداها وابنتها كايا من الملاكم الأوكراني السابق فلاديمير كليتشكو. وفي حياة مليئة بالتحديات والانتصارات الشخصية، ستبقى تراثها الفني شاهدًا على موهبتها وعزيمتها، وستبقى ذكريات تفاؤلها وقوتها حاضرة في قلوب كل من عاشروها ومتابعوها حول العالم.

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