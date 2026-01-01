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مسلسل درامي سوري

خبر : مسلسل "حب ع ورق" في حلقته 47: أوس يتعرض لحادث خطير وتحقيق لين عن الجاني

الثلاثاء 18 أغسطس 2026 05:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسلسل "حب ع ورق" في حلقته 47: أوس يتعرض لحادث خطير وتحقيق لين عن الجاني



وكالات /سما/

قدمت الحلقة 47 من مسلسل "حب ع ورق" التلفزيوني السوري تطورات درامية مثيرة تمحورت حول حادثة خطيرة أصابت البطل أوس، وأسفرت عن نقله إلى المستشفى برعاية طبية عاجلة بسبب خطورة إصابته.

وأثار الحادث قلقاً شديداً لدى شخصية لين، التي سعت بجهود حثيثة للتحقق من تفاصيل الواقعة والكشف عن هوية الجاني والمسؤول المباشر عما وقع. واتسمت الحلقة بتصعيد درامي ملحوظ أسهم في تعقيد خطوط السرد والعلاقات بين الشخصيات الرئيسية للمسلسل.

يقف وراء العمل المخرج إندر إيمير، بينما تتحمل كاتبات السيناريو لبنى مشلح ومي حايك مسؤولية الكتابة الدرامية للمسلسل. وينتمي العمل إلى الإنتاج الدرامي السوري الذي حظي باهتمام جماهيري لافت منذ انطلاقه.

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