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مسلسل بنات عمير

خبر : الحلقة 17 من "بنات عمير": غيرة من منيرة واعترافات حب

الثلاثاء 18 أغسطس 2026 05:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحلقة 17 من "بنات عمير": غيرة من منيرة واعترافات حب



وكالات /سما/

تطورت أحداث الحلقة 17 من مسلسل "بنات عمير" ضمن منزل البطل الرئيسي وأجواء تجمع بين الرومانسية والدراما العائلية، فيما تتجدد المشاعر القديمة بين عمير ومنيرة وتستيقظ ذكرياتهما المشتركة.

في الوقت ذاته، شهدت الحلقة لحظة عاطفية أخرى حين اعترف وليد بمشاعره الحقيقية لندى، ما جلب السعادة إليها، بينما حاول سعد استغلال أمل في سياق درامي يعكس تعقيدات العلاقات بين الشخصيات المختلفة.

لكن الجانب الأكثر توتراً في الحلقة تمثل في غيرة بنات عمير الثلاث — ندى وغلا وجنى — من منيرة ومن عودة والدهم لتذكر أيام الماضي. وحين تفاجأن بغياب عمير عن وجبة الغداء العائلية، وهي لحظة لم تتكرر مع بناته قبلاً، حاولن الاتصال به لكن وجدن هاتفه مشغولاً.

واقترحت جنى فكرة اختبار الشكوك بالاتصال بمنيرة مباشرة للتأكد من وجودهما معاً. وحين ردت منيرة على المكالمة وسمعت البنات صوت أطباق في الخلفية، تأكدت شكوكهن بأن والدهن ومنيرة كانا يقضيان وقتاً معاً بعيداً عن البيت، ما زاد من قلقهن وغيرتهن على والدهم.

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