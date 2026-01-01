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سيارات فاخرة

خبر : لامبورجيني تكشف النقاب عن ريفويلتو SV.. هجين بقوة V12 مصمم للحلبات

الثلاثاء 18 أغسطس 2026 04:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لامبورجيني تكشف النقاب عن ريفويلتو SV.. هجين بقوة V12 مصمم للحلبات



وكالات /سما/

أعلنت الشركة الإيطالية لامبورجيني رسمياً عن النسخة الأكثر توجهاً نحو سباقات الحلبات من سيارتها الهجينة الفائقة ريفويلتو، حيث تحمل الطراز الجديد تسمية SV التي ترمز إلى Super Veloce أي السرعة الفائقة. تجسد هذه النسخة الخطوة الأبرز في تطور محركات V12 تنفس طبيعي المدعومة بالطاقة الكهربائية لدى الصانع الإيطالي.

حرصت الشركة على الحفاظ على خصائص السيارة كمركبة قابلة للقيادة على الشوارع والحلبات في الوقت ذاته، غير أنها خضعت لتعديلات جوهرية تشمل إعادة معايرة شاملة للبنية الميكانيكية. جاءت هذه التحسينات بهدف إطالة فترات الأداء الفائق على مسارات السباق وتحسين القدرات الرياضية للسيارة بشكل عام.

اقتصرت التحسينات على معايرة النظام الميكانيكي الأساسي نفسه للسيارة القياسية، لكنها تطرقت إلى جوانب حساسة في أداء المركبة. غيّرت لامبورجيني مواصفات الشاسيه بالكامل، وأعادت برمجة أنظمة إدارة الطاقة، وطورت خصائص الثبات الديناميكي لتحقيق سرعات انعطاف قياسية. إلى جانب ذلك، خضع التصميم الخارجي لتغييرات ملحوظة تتضمن أجزاء هيكلية جديدة مصممة خصيصاً لطراز SV.

لم تُفصح الشركة الإيطالية عن السعر الرسمي للنسخة الجديدة من ريفويلتو حتى الآن، كما لم تحدد موعداً محدداً لتوفرها في الأسواق العالمية. يعكس الكشف عن ريفويلتو SV رد فعل لامبورجيني على الشكوك المحيطة بقدرة الأنظمة الهجينة على الحفاظ على الأداء العالي في بيئة السباقات الاحترافية.

يُمثل استخدام الشركة لرمز SV الأسطوري مع محرك V12 والطاقة الكهربائية معاً رسالة واضحة بأن التركيز على تقليل وزن المركبة وتطوير برمجيات إدارة الطاقة وتحسين الانسيابية الهوائية هي الطريق الأمثل للحفاظ على متعة القيادة الحقيقية في عصر التطور التكنولوجي للسيارات الحديثة.

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