تويوتا بريوس GR.. نسخة رياضية عالية الأداء تحمل قوة تجاوز 300 حصان

وكالات /سما/

تسعى شركة تويوتا اليابانية إلى تحضير وداع استثنائي لسيارتها الهجينة الشهيرة بريوس من خلال إطلاق نسخة رياضية عالية الأداء تطورها قسم جازو ريسينج المتخصص في السباقات، وتتوقع تقارير صحفية يابانية أن تحمل هذه النسخة قوة قد تتجاوز 300 حصان، مع توقع عرضها خلال فعاليات معرض طوكيو الدولي للسيارات في يناير من العام 2027.

يأتي هذا الإجراء وسط تراجع ملموس في مبيعات بريوس بنسبة 42% في الأسواق الأمريكية، مما يعكس انخفاضاً في الطلب على الطراز الهجين الذي استحوذ على حصة كبيرة من السوق العالمية لعقود، حيث تفكر الشركة المصنعة في تدريج وقف إنتاجها لإفساح المجال أمام موديلات كورولا القادمة.

تحتوي نسخة بريوس الحالية الموجودة في الأسواق على محرك يعمل بنظام الهجين الكامل PHEV بسعة 2.0 لتر، يولد قوة بلغت 220 حصاناً، مع قدرة على التسارع من صفر إلى 96 كيلومتراً في الساعة خلال 6.6 ثوانٍ فقط. غير أن الأنباء تشير إلى أن قسم جازو ريسينج قد يعتمد على مكونات وتحسينات محركية أكثر قوة من داخل رفوف مكوناتها المتقدمة لتحقيق الأداء الاستثنائي المتوقع.

لا تعتبر فكرة تقديم نسخة رياضية من بريوس جديدة على الشركة اليابانية، حيث عرضت تويوتا سابقاً القدرات الحقيقية للسيارة من خلال نموذجها الاختباري الشهير Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition، الذي أثبت إمكانات النموذج الأساسي عند تطويره بتقنيات متقدمة.

ويعكس اختيار الشركة تحويل بريوس من سيارة اقتصادية هادئة مخصصة أساساً لتوفير الوقود والاستخدام في خدمات التوصيل، إلى هاتشباك رياضية هجومية بقوة تتجاوز 300 حصان تحمل بصمات قسم جازو ريسينج المتخصص في السيارات الرياضية، خطوة تُعتبر من أجرأ وأذكى القرارات في تاريخ الشركة الحديث، خاصة أنها تستهدف منح الطراز الأيقوني شخصية جديدة قبل انتهاء إنتاجه أو دمجه مع موديلات أخرى.

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