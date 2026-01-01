تحالف جاكوار لاند روفر وستيلانتس.. ديفندر أمريكية بسعر أقل

وكالات /سما/

كشفت شركة جاكوار لاند روفر عن محادثات متقدمة مع مجموعة ستيلانتس بهدف إنشاء طرازات جديدة كلياً من سيارات ديفندر الشهيرة على أن يتم تجميعها وإنتاجها داخل مصانع الشركة الأمريكية، في خطوة استراتيجية تمثل تحولاً كبيراً في استراتيجية الشركة البريطانية العريقة.

تقوم الشراكة على فكرة الاستفادة من الشاسيه وقواعد العجلات المخصصة لسيارات جيب الأمريكية، خاصة طراز جيب رانجلر الشهير، لبناء نسخ أرخص وأكثر ملائمة لاحتياجات السوق الأمريكي. وتأتي هذه الخطوة لتجنب الرسوم الجمركية المرتفعة التي تؤثر على أرباح الشركة في أمريكا الشمالية، مع الدخول في منافسة مباشرة مع طرازات مثل فورد برونكو وجيب رانجلر، التي تسيطر على قطاع السيارات الرباعية الدفع في المنطقة.

أكد ريتشارد مولينو، المدير المالي لشركة جاكوار لاند روفر، أثناء الإعلان عن النتائج المالية الأخيرة، أن الشركة وقعت مذكرة تفاهم مع ستيلانتس بهدف البحث عن إمكانيات عملية لتجميع وتطوير طرازات جديدة موجهة بشكل خاص للعملاء في أمريكا الشمالية. وأوضح أن جاكوار لاند روفر لن تقوم بنقل خطوط إنتاج ديفندر الحالية إلى الأراضي الأمريكية، بل ستعمل على طرح طرازات وفئات جديدة بالكامل ستندرج تحت علامة ديفندر وتخدم قطاعات سوقية مختلفة.

يعكس هذا التوجه من جاكوار لاند روفر اتجاهاً عاماً في صناعة السيارات نحو المرونة والابتكار، خاصة وأن الضغوط الاقتصادية والحواجز الجمركية فرضت على الشركات الكبرى إيجاد حلول بديلة. فإذا تمكنت الشركة البريطانية من الحفاظ على خصائص الفخامة والأداء المرتبطة بعلامة ديفندر، لكن على منصة تقنية من جيب وبأسعار أكثر تنافسية، فقد تحقق نجاحاً كبيراً في السوق الأمريكية دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة في بناء مصانع جديدة.

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