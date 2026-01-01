باسيون إس الكهربائية تدخل السوق بحركة بهلوانية تثير الجدل

وكالات /سما/

بدأت علامة فوياه التابعة للشركة الصينية دونغ فينغ رسميًا بتسويق سيارة باسيون إس الكهربائية الجديدة في السوق الصينية، متزامنًا مع نشر مقطع فيديو كامل وغير مقطوع توثق تنفيذ السيارة لمناورة بهلوانية معقدة داخل نفق.

جاء نشر الفيديو ردًا على الشكوك التي أثارها مقطع سابق نشرته الشركة في 13 أغسطس، إذ ظهرت في الساحة العامة مقاطع مسربة توثق محاولة فاشلة لنموذج مموه من السيارة عند محاولة تنفيذ الحركة، حيث سقط من سقف النفق. الفيديو الجديد يعرض السيارة وهي تجتاز حلقة بزاوية 360 درجة بنجاح، وفي نهايته يظهر المقطع المسرب لتوضيح الفرق بين المحاولة الناجحة والمحاولات السابقة التي لم تكتمل.

تصنّف باسيون إس ضمن فئة السيارات الكهربائية متوسطة إلى كبيرة الحجم، وتتوفر بثلاث نسخ بأسعار تبدأ من 229,900 يوان صيني وتصل إلى 279,900 يوان. هذا بعد أن بدأت فوياه استقبال الطلبات المسبقة على السيارة في الشهر السابق بسعر أعلى للفئة الفاخرة بلغ 309,900 يوان.

رغم أن علامة فوياه توجد بالفعل في أسواق الخليج العربي بما فيها السعودية والإمارات، فإن الشركة لم تعلن حتى الآن عن خطط رسمية لطرح باسيون إس في منطقة الشرق الأوسط، مما يبقي احتمال وصول السيارة لهذه الأسواق معلقًا.

على صعيد التصميم الخارجي، تتمتع باسيون إس بواجهة أمامية تحمل تصميم "كونبينغ وينغ" مع مصابيح أمامية عائمة وشعار مضيء، وتتميز بمعامل سحب هوائي منخفض يبلغ 0.24. زُودت السيارة بشبكة تهوية نشطة تضم 10 مجموعات من قنوات الهواء و19 فتحة هواء فعلية، وتتوفر بسبعة خيارات لونية من بينها الأحمر والبنفسجي.

يتضمن التصميم الخارجي خط سقف مائل بأسلوب سيارات الفاستباك، مع عجلات قياس 21 إنش وكليبرات مكابح عالية الأداء. على باب الصندوق الخلفي توجد خطافات تحمل وزنًا يصل إلى 3 كيلوجرام لكل منها، مخصصة لتعليق شاشات العرض أثناء التخييم والرحلات. أما الأبعاد الإجمالية فتبلغ 5.05 متر طولًا و1.998 متر عرضًا و1.656 متر ارتفاعًا، مع قاعدة عجلات بطول 3 أمتار.

توفر السيارة مقصورة داخلية حديثة مجهزة بشاشتين بقياس 15.6 إنش بدقة 2.5K، وشاشة عرض أمامية بتقنية الواقع المعزز قياس 29 إنش، بالإضافة إلى شاشة عدادات بقياس 8.8 إنش بدقة 2K. تعتمد السيارة على نظام هارموني سبيس 5.2 الذي يدعم التفاعل الصوتي عبر نموذج مولا.

من حيث التجهيزات الصوتية، تضم السيارة نظامًا صوتيًا بقوة 2160 واط مع 27 مكبر صوت، بالإضافة إلى ثلاجة بسعة 6.6 لتر قادرة على العمل بدرجات حرارة تتراوح بين سالب 6 درجات مئوية و50 درجة مئوية.

على جانب الأمان والقيادة المساعدة، تستخدم باسيون إس نظام ليدار من الجيل الجديد ثنائي المسار بدقة 896 خطًا، إلى جانب خمسة رادارات رباعية الأبعاد تعمل بالموجات المليمترية. توفر هذه التجهيزات دعمًا لنظام هواوي تشيانكون ADS 5.0، الذي يوفر أنظمة القيادة المساعدة داخل المدن وعلى الطرق السريعة، بالإضافة إلى نظام الانتقال من موقف إلى آخر P2P 3.0.

يعتمد هيكل السيارة على تصميم قفصي صلب يتضمن نسبة 91.3% من المواد عالية القوة، مع صلابة التواء تصل إلى 48,415 نيوتن متر لكل درجة. توفر السيارة ثلاثة مستويات احتياطية لفتح الأبواب في حالات الطوارئ تشمل مقابض وآليات فتح ميكانيكية.

على صعيد الأداء، تتوفر باسيون إس بخيار دفع خلفي يعتمد على محرك كهربائي واحد بقوة قصوى تبلغ 300 كيلوواط، ما يعادل 402 حصان. أما نسخة الدفع الكلي فتستخدم محركًا أماميًا بقوة 175 كيلوواط (235 حصان) ومحركًا خلفيًا بقوة 300 كيلوواط (402 حصان)، لتبلغ القوة الإجمالية 475 كيلوواط أي 637 حصان.

تدعم السيارة بنية كهربائية بجهد 800 فولت وتقنية شحن سريع 5C، مع خيارات بطارية بسعة 81 أو 98 كيلوواط ساعة. يتراوح مدى القيادة وفق معيار CLTC بين 630 و740 كيلومتر، مع إمكانية شحن البطارية من 20% إلى 80% في غضون 10 دقائق فقط، بإضافة مدى يصل إلى 474 كيلومتر.

يستخدم نظام التعليق أذرعًا مزدوجة في المقدمة وخمس وصلات في المؤخرة، بينما تحصل الفئات الأعلى على نظام تعليق هوائي ونظام تخميد كهرومغناطيسي CDC متقدم.

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