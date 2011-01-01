الممثلة هايدن بانتير تُفارق الحياة عن 36 عاماً

وكالات /سما/

لوس أنجلوس/سما- أعلن والد الممثلة الأمريكية هايدن بانتير، سكيب بانتير، عن وفاة ابنته عن عمر يناهز 36 عاماً، في بيان نقله وكيل أعمالها إلى وسائل الإعلام. ولم تُكشف تفاصيل الظروف المحيطة بالوفاة حتى الآن.

قال والدها في البيان: "ببالغ الحزن، نعلن عن الوفاة المأساوية لابنتنا الحبيبة هايدن. لقد كانت بمثابة نور مذهل وقوة لا تقهر، حيث جلبت الحب والفرح بلا حدود لكل من عرفوها، وللملايين الذين تابعوها على الشاشة". توفيت بانتير يوم الأحد 16 أغسطس/آب 2026، قبل أيام قليلة من احتفالها بعيد ميلادها.

اشتهرت بانتير بدورها كمشجعة مدرسة تتمتع بقدرات شفاء ذاتي في مسلسل "هيروز" الذي عُرض على قناة إن بي سي في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وحقق نجاحاً عالمياً واسعاً. كما جسدت شخصية نجمة موسيقى الريف الشابة جولييت بارنز في مسلسل "ناشفيل" الذي عرضته قناة إيه بي سي من عام 2012 إلى 2018 إلى جانب الممثل كوني بريتون.

امتدت مسيرة بانتير الفنية لثلاثة عقود، وشملت أدواراً بارزة في عدد من الأفلام والمسلسلات الناجحة. ظهرت في سلسلة أفلام الرعب "سكريم"، حيث جسدت دور كيربي ريد في الجزء الرابع عام 2011، وعادت للمشاركة في الجزء السادس عام 2023. كما شاركت في أفلام منها "أنا أحبك يا بيث كوبر" و"تذكري العمالقة" و"رحلة النمر" و"أميرة الجليد". شاركت أيضاً في المسلسلات "آلي مكبيل" لمدة خمسة مواسم و"مالكولم في الوسط" الممتد سبعة مواسم. وشملت أعمالها الأخيرة فيلم "الأمير ألبير" عام 2024 وفيلم "الهارب" عام 2025، بينما كان آخر أدوارها السينمائية فيلم "سليب ووكر" الذي عُرض في دور السينما في يناير 2026.

تحدثت بانتير بصراحة عن معاناتها الشخصية والتحديات التي واجهتها. أصدرت في أوائل عام 2026 مذكراتها بعنوان "هذه أنا: محاسبة"، تناولت فيها رحلة حياتها منذ نشأتها كممثلة طفلة، وتجاربها مع الإدمان واكتئاب ما بعد الولادة والعنف المنزلي، وعملية تعافيها. كما تطرقت المذكرات إلى قرارها الصعب بالسماح لابنتها كايا التي تبلغ الآن 11 سنة بالعيش مع والدها الملاكم الأوكراني السابق فلاديمير كليتشكو.

في عام 2022، كشفت بانتير أنها دخلت المستشفى بسبب مرض اليرقان، وأخبرها الأطباء حينها أن كبدها "سيتوقف عن العمل". وقالت لمجلة "بيبول" في نفس العام: "شعرت بصلة وثيقة مع العديد من تلك القصص، مثل إدمان الكحول واكتئاب ما بعد الولادة، فقد كانت قريبة جداً من واقعي وتجاربي الشخصية".

تحدثت بانتير أيضاً عن تجربة فقدان شقيقها الأصغر يانسن بانتير، الذي عمل معلقاً صوتياً مشهوراً وتوفي عام 2023 عن عمر ناهز 28 سنة. قالت في مقابلة أجرتها مع جاي شيتي في وقت سابق من هذا العام: "لم يكن هناك أي شيء في حياتي يشبه فقدان نصفي الآخر. لقد كنا مقربين للغاية، وبصفتي الأخت الكبرى التي تتحمل مسؤولية حماية شقيقي والحفاظ على سلامته، فإن العجز عن القيام بذلك أمر يفوق الوصف".

تترك بانتير وراءها والديها وابنتها كايا من علاقتها السابقة مع كليتشكو، الذي احتضن مسؤولية رعايتها منذ قرار الأم التنازل عن حضانتها عام 2018.

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