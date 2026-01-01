سوهاج.. اعتداءات تكشف عن نزاع زوجي انتهى بمقتل ثلاثة أشخاص

وكالات /سما/

سوهاج/سما- كشفت جهات التحقيق المصرية تفاصيل واقعة قتل بمحافظة سوهاج أسفرت عن مصرع ثلاثة أشخاص، حيث أدلى المتهم بأقوال تحدد بدايات الحادثة بعودته من عمله في ليبيا بعد اطلاعه على مقاطع فيديو لزوجته برفقة شخص آخر، وهو ما أشعل غضبه ودفعه إلى مواجهة مباشرة انتهت بأعمال عنف راح ضحيتها الزوجة وشابان.

وبحسب ما أقرّ به المتهم أمام جهات التحقيق، كان يعمل في دولة ليبيا لتوفير احتياجات أسرته، قبل أن يتلقى مقاطع فيديو توثق وجود علاقة بين زوجته وأحد الأشخاص المقربين منهم، وهو ما دفعه إلى العودة الفورية إلى مصر. وأفاد المتهم بأن الشخص المتهم به استخدم تلك المقاطع في ابتزاز زوجته بالتهديد بنشرها على الإنترنت، مطالبًا إياها بمبالغ مالية، قبل أن ينفّذ تهديده بفعل فعله.

عقب وصوله إلى مصر، توجه المتهم أولًا إلى ورشة عمل يعمل بها الشابان، حيث تطورت مواجهة بينه وبينهما إلى اعتداء أسفر عن سقوطهما قتيلين. انتقل بعدها إلى مسكنه حيث دارت مشادة بينه وبين زوجته تصاعدت إلى اعتداء بسلاح أبيض أودى بحياتها، لتتحول المنطقة في دقائق إلى مسرح جريمة مزدحم بالضحايا.

أبدى المتهم خلال استجوابه عدم أي ندم على أفعاله، مكررًا في حديثه إلى جهات التحقيق عبارات تشير إلى اعتقاده بأن ضحاياه استحقوا مصيرهم. كما كشفت التحريات عن اشتراك شقيقه معه في الواقعة، مما أدى إلى القبض عليه أيضًا.

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن سوهاج من ضبط المتهمين فور وقوع الجريمة، وتم عرضهما على جهات التحقيق. بعد استجوابهما والاستماع إلى أقوال الشهود وفحص الأدلة والتحريات، أصدرت السلطات قرارًا بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات القضائية.

وتواصل جهات التحقيق أعمالها للتحقق من جميع ملابسات الواقعة والدوافع الكاملة وراء الجريمة، مع تحديد المسؤوليات الجنائية لكل متهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.