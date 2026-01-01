سويسرا ترشح فيلمًا وثائقيًا عن قطاع غزة لمسابقة جوائز الأوسكار

وكالات /سما/

جنيف/سما- اختارت السلطات الثقافية السويسرية الفيلم الوثائقي "من لا يزال حيًا" (Qui vit encore) ليمثل البلاد في منافسة جوائز الأوسكار بدورتها الـ99. الفيلم من إخراج نيكولا واديموف، المخرج المقيم في مدينة جنيف.

يعالج العمل السينمائي موضوعات إنسانية عميقة من خلال شهادات مباشرة لناجين من قطاع غزة، بركيز خاص على تجارب الفقد والاقتلاع والانتماء التي عاشها السكان. أعلنت لجنة التحكيم بالمكتب الفدرالي للثقافة السويسري عن هذا الاختيار يوم الخميس الماضي.

جاء الترشيح لمسابقة الأوسكار بعد نجاحات متتالية لهذا الفيلم. حصل على جائزة سولوتورن في وقت سابق من عام 2026، وهي أعلى الجوائز السينمائية في سويسرا، خلال مهرجان سولوتورن السينمائي الدولي.

غير أن الطريق أمام الفيلم نحو الفوز بجائزة الأوسكار يزخر بتحديات عديدة. ستعلن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة في منتصف كانون الأول/ديسمبر المقبل عن قائمة مختصرة من الأفلام الدولية المتنافسة. بعدها، تنتقي الأكاديمية 5 أفلام فقط للمنافسة النهائية تحت فئة "أفضل فيلم دولي طويل".

سيتم الإعلان عن أسماء الأفلام الخمسة المرشحة للمرحلة النهائية في 21 من كانون الثاني/يناير 2027. ستُقام حفل توزيع جوائز الأوسكار بدورتها الـ99 يوم 14 من آذار/مارس عام 2027، وعندها تُحسم المنافسة على جائزة الأوسكار، أبرز تكريم في عالم السينما.