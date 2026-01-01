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الفن والجمال

خبر : سلوى خطاب تكشف تفاصيل عملية تجميل الوجه والرقبة

الثلاثاء 18 أغسطس 2026 02:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سلوى خطاب تكشف تفاصيل عملية تجميل الوجه والرقبة



وكالات /سما/

ظهرت الفنانة المصرية سلوى خطاب مؤخرًا بعد خضوعها لإجراء تجميلي شمل الوجه والرقبة، حيث كشفت عن التفاصيل الكاملة للعملية والدوافع وراءها.

أكدت خطاب أنها اختارت الإجراء التجميلي بعناية فائقة، موضحة أنها كانت حريصة منذ البداية على ألا تؤثر أي خطوة على ملامحها الطبيعية أو هويتها البصرية، وأشارت إلى أنها لا تفضل التغييرات الجذرية في الشكل.

وعن اختيارها للطبيب، قالت خطاب: "سمعت عن الدكتور وأول ما شوفت شغله، أنا مبحبش تغيير الشكل، يعني لو فيه حاجة هعملها يكون شكلها طبيعي، مغيرش في شكلي، وهو حافظ على دا".

رأت الفنانة أن العناية بالشعر والبشرة والصحة لا تقتصر على المظهر الخارجي فحسب، بل تلعب دورًا محوريًا في تحسين الحالة النفسية للشخص، مؤكدة على أهمية الاعتناء بالذات.

أضافت خطاب في تصريحاتها: "لو مش مهتمة بنفسك، مش هتقدّمي حاجة لحد، لازم تهتمي بشعرك، ببشرتك، بصحتك، ده مهم عشان نفسك قبل أي حد تاني، لازم تشوفي زيت لشعرك وكريم لوجهك، لأن ده بيريح نفسية السيدات بشكل كبير".

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