المكياج البسيط يعكس أناقة النجمات العربيات بلا مبالغة

وكالات /سما/

يسود اتجاه المكياج المينيمالي عالم الجمال كأحد أبرز أساليب الظهور بإطلالة متناسقة، بعيداً عن التغطية الكثيفة والمبالغة في استخدام مستحضرات التجميل. يعتمد هذا الأسلوب على فكرة أساسية تجمع بين توحيد البشرة وإضفاء الإشراقة عليها، مع الحفاظ على مظهر طبيعي يبدو وكأنه لا يحمل إلا لمسات مدروسة وبسيطة.

تقوم منهجية المكياج المينيمالي على استخدام قاعدة خفيفة وناعمة للبشرة، مع الاكتفاء بالكونسيلر في المناطق التي تحتاج تغطية فعلية. يصاحب ذلك لمسات رقيقة من البلاشر والبرونزر، حواجب مرتبة بشكل طبيعي، وتحديد ناعم للعينين. أما الشفاه فتأتي غالباً بدرجات النيود أو الوردي الهادئ. النتيجة هي إطلالة أنيقة ومشرقة لا تبدو متكلفة وتمنح الوجه مظهراً أكثر حيوية ونضارة.

تجسد الفنانة نانسي عجرم نموذجاً متقناً لهذا الأسلوب، بالاعتماد على بشرة موحدة مع لمسات ناعمة من البلاشر الوردي الدافئ. استخدمت ظلال بنية هادئة لتعزيز جمال العينين من دون تحديد قوي، مع حواجب مرتبة طبيعياً وأحمر شفاه بدرجة نيود دافئة قريبة من لون البشرة.

تعتمد رزان جمال أيضاً على بشرة موحدة وناعمة مع بلاشر وردي هادئ يضفي حيوية على الخدين، وظلال بنية ناعمة مع ماسكرا خفيفة للعينين، مع الحفاظ على شكل حواجبها الطبيعي. اختارت للشفاه لوناً وردياً نيود قريباً من لونها الطبيعي لتكتمل الإطلالة بسيطة وأنيقة معاً.

بدورها، تبرز صبا مبارك مكياجاً ناعماً يركز على الملامح الطبيعية، مع بشرة موحدة ومضيئة ولمسات خفيفة من البلاشر الترابي. تحدد عينيها بدرجات بنية ناعمة مع ماسكرا تبرز الرموش، وتختار للشفاه درجة نيود بني هادئة قريبة من لونها الطبيعي.

اختارت أمينة خليل مكياجاً مينيمالياً أنيقاً، ركزت فيه على بشرة موحدة ومضيئة مع لمسة ناعمة من البلاشر الوردي، وعينين محددتين بخط رفيع مع إبراز الرموش، وشفاه وردية نيود لامعة بدرجة قريبة من لونها الطبيعي.

تتألق هند صبري بمكياج مينيمالي دافئ، يعتمد على بشرة موحدة مع درجات برونزية ناعمة تبرز ملامح الوجه، وعينين محددتين بخط بسيط مع إبراز الرموش، وشفاه بدرجة بنية وردية هادئة مع لمسة لمعان خفيفة.

توظف هنا الزاهد مكياجاً مينيمالياً يبرز الملامح الناعمة، بشرة موحدة مضيئة وبلاشر خوخي خفيف يمنح الوجه حيوية. تحدد عينيها بظلال بنية دافئة وخط بسيط مع رموش واضحة، وتختار للشفاه درجة نيود وردية لامعة.

تركز كارمن بصيبص على المكياج المينيمالي الشديد النعومة، الذي يبرز جمال البشرة والملامح من دون طبقات واضحة. بشرتها تبدو طبيعية ومشرقة مع لمسة خفيفة من البلاشر، وعينان بلمسات هادئة جداً، وشفاه بلون وردي طبيعي ينسجم مع لون البشرة.

وتعتمد درة زروق على مكياج مينيمالي يناسب الأجواء الصيفية، مع بشرة موحدة ومضيئة ولمسات برونزية ناعمة تبرز الملامح. تختار تحديداً رفيعاً للعينين مع ماسكرا واضحة، وشفاه بدرجة وردية نيود ناعمة مع لمسة لمعان خفيفة.

يثبت اتجاه المكياج المينيمالي أن الأناقة لا تحتاج دائماً إلى استخدام كميات كبيرة من مستحضرات التجميل. بدلاً من ذلك، تعتمد على الاختيار الدقيق للمسات التي تبرز جمال الملامح وتحافظ على طبيعتها. من خلال تجارب النجمات العربيات، يمكن استلهام أسلوب يعتمد على بشرة مشرقة ودرجات ناعمة للعينين والشفاه، لتحقيق إطلالة بسيطة وأنيقة تناسب مختلف المناسبات.

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