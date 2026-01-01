توقيت الماسك يحدّد الفائدة.. ماسكات لا تناسب قبل النوم وأخرى تتطلب حماية من الشمس

وكالات /سما/

فعالية الماسك لا تعتمد فقط على مكوناته، بل على توقيت تطبيقه وطريقة استخدامه. بعض الماسكات التي تناسب روتين العناية النهاري قد تضرّ البشرة إذا استُخدمت قبل النوم، وأخرى تزيد حساسية الجلد تجاه الأشعة فوق البنفسجية.

الماسكات المقشرة والحمضية تتطلب عناية خاصة. إذا كان الماسك يحتوي على مكونات تقشيرية واضحة أو أحماض، فلا يُنصح باستخدامه قبل النوم مباشرة، خاصة للبشرة الحساسة. بعد التقشير تحتاج البشرة إلى عناية لطيفة ومرطبة، ولا يجب إضافة طبقات إضافية من المستحضرات أو تركه لساعات طويلة.

الليمون وعصائر الحمضيات من المكونات الشهيرة في الوصفات المنزلية، لكن تطبيقها مباشرة على الوجه قد يزيد حساسية البشرة بشكل خطير. تجنبي تحضير ماسك من الليمون وتركه على البشرة طوال الليل، كما لا تعتبريه بديلًا عن منتجات العناية المتخصصة.

المقشرات الخشنة المصنوعة من السكر أو الملح قد تكون قاسية على بشرة الوجه أكثر مما تتوقعين. استخدامها ثم الذهاب للنوم دون ترطيب مناسب قد يسبب شعورًا بالجفاف والشد. من الأفضل اختيار مقشرات مخصصة للوجه والالتزام بالتعليمات.

الماسكات الطينية ومنتجات امتصاص الدهون قد تكون مفيدة للبشرة الدهنية، لكن تركها طوال الليل ليس ضروريًا. عندما يجف الماسك تمامًا لا يعني ذلك حصول البشرة على فائدة إضافية. التزمي بالمدة المحددة على المنتج واغسليه في الوقت المناسب.

منتجات توحيد لون البشرة والتصبغات تتطلب حذرًا خاصًا. لا تتركيها حتى الصباح إذا نصت العبوة على غسلها بعد مدة محددة. زيادة مدة الاستخدام لا تعني نتيجة أسرع، بل قد تجعل البشرة غير مرتاحة.

ماسكات الحمضيات والليمون يجب تجنبها تمامًا قبل الخروج في الشمس. إذا كنتِ تفكرين في وضع خلطة تحتوي على الحمضيات ثم التعرض لأشعة الشمس، فمن الأفضل تجنب هذه الخطوة. استبدليها بمنتجات عناية مخصصة للوجه.

الماسكات المحتوية على أحماض التقشير تجعل البشرة بحاجة إلى حماية إضافية من الأشعة. لا تطبقيها قبل الخروج مباشرة إلى الشمس، بل استخدميها وفق التعليمات في المساء مع الالتزام بواقي الشمس في النهار.

منتجات إزالة الرؤوس السوداء، خاصة التي تعتمد على الالتصاق القوي، قد تترك البشرة حساسة وجافة. لا يُنصح باستخدامها ثم الخروج فورًا للشمس. بعد إزالة الماسك امنحي بشرتك وقتًا للراحة وترطيب لطيف قبل تطبيق واقي الشمس.

ليس المقصود تجنب جميع الماسكات ليلًا، فهناك أنواع مناسبة تمامًا للروتين المسائي. الماسكات المرطبة والمهدئة المصممة للاستخدام الليلي توفر راحة وترطيبًا. اختاري ماسكات تحتوي على مكونات مثل حمض الهيالورونيك أو الجلسرين أو مكونات تدعم حاجز البشرة.

البشرة الجافة تستفيد من الماسكات المرطبة التي توفر الراحة والمرونة، بينما البشرة الدهنية تحتاج تركيبات خفيفة لا تترك إحساسًا دهنيًا. اختاري بناءً على احتياجات بشرتك الفعلية.

يمكنك تحضير ماسكات بسيطة من مكونات طبيعية قبل النوم، شرط عدم تركها طوال الليل إلا إذا كان المكون معروفًا بملاءمته لذلك. اختبري أي وصفة على منطقة صغيرة أولًا، وتجنبي الليمون والقرفة والخل وبيكربونات الصوديوم على الوجه قبل النوم لأنها قد تسبب احمرارًا أو جفافًا.

القاعدة الأساسية لروتين عناية آمن هي قراءة تعليمات المنتج والالتزام بالمدة المحددة دون مبالغة. حافظي على الترطيب الكافي واستخدام واقي الشمس خلال النهار لضمان الحصول على فوائد الماسك دون إرهاق البشرة.

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