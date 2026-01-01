زين قطامي تستعرض مجموعة إطلالات صيفية بألوان هادئة وباستيلية

وكالات /سما/

تستعرض المؤثرة زين قطامي مجموعة من الإطلالات الصيفية التي تعكس اتجاهات الموضة المعاصرة، حيث تمزج بين الألوان الهادئة والخامات الخفيفة والتصاميم التي توازن بين الراحة والأناقة.

تتصدر مجموعتها بدلة بلون باستيل ناعم، صممت بقطعة ستارة بقصة رقيقة وبنطلون واسع يمنح الإطلالة طابعاً رسمياً مع روح صيفية خفيفة. يعكس هذا الاختيار الاتجاه الموسمي نحو الألوان الهادئة بدلاً من الدرجات الصارخة، مع الحفاظ على البدلة كعنصر أساسي في خزانة المرأة العصرية.

في إطلالة أخرى، تختار قطامي مزيجاً حيوياً يجمع الأبيض والبيج مع لمسات من الأصفر الليموني، متمثلاً في توب أبيض وبنطلون أبيض وكارديغان بيج فاتح بتفاصيل صفراء رقيقة، مما يخلق لوكاً مثالياً للأجواء الصيفية المشرقة.

تعتمد قطامي الكروشيه في إطلالة بيضاء، مختارة توب بلا أكمام وكارديغان من الخامة ذاتها مع بنطلون أبيض، في تنسيق يجمع بين الطابع العصري والانتعاش الصيفي، متابعة بذلك صيحة المونوكروم الرائجة.

للعطلات الصيفية، تختار قطامي قميصاً وشورتاً قصيراً بنقشة موحدة مع تفاصيل برتقالية دافئة، حيث تثبت الطبعات الزهرية الطابع الحيوي لهذا الموسم. تجسد هذه الإطلالة كيف يمكن لاختيار طبعة واحدة أن يصنع لوكاً لافتاً وسهلاً في الوقت ذاته.

في تنسيق آخر، تختار قميصاً منقوشاً بزهور بيضاء صغيرة على خلفية داكنة مع تفاصيل مخططة وحزام عند الخصر، محققة أسلوب casual chic يجمع بين الراحة والقصة الأنثوية التي تمنح اللوك تميزاً خاصاً.

تعتمد درجات البيج والأوف وايت في إطلالة تركز على القطع المريحة والناعمة والخامات الخفيفة، محافظة على لوحة لونية هادئة تمنح الإطلالة طابعاً راقياً مناسباً لأجواء الاسترخاء.

ينوّع أسلوب قطامي بفستان أصفر طويل بنفحة أنثوية واضحة، مع تفاصيل منسدلة حول الرقبة والكتفين، مختارة باللون الأصفر المشرق كخيار جريء يختلف عن الهدوء الذي ميز إطلالاتها الأخرى. يحافظ هذا الفستان على بساطة التفاصيل ليكون اللون والتصميم العنصر الأبرز.

تكشف مجموع الإطلالات عن أسلوب متنوع لا يعتمد على اتجاه واحد، بل يمنح كل لوك شخصيته الخاصة. تجمع بعض التنسيقات بين الراحة والبساطة فيما تتجه أخرى نحو أناقة أكثر حضوراً، والقاسم المشترك بينها جميعاً هو لوحة الألوان الصيفية الهادئة.

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