القناة 14: "الصهيونية الدينية" تتصدر الأحزاب الصغيرة وتتفوق بفارق كبير

القدس المحتلة/ سما/

أظهر استطلاع للرأي أجرته "القناة 14" الإسرائيلية، عبر تطبيق واتساب، أن حزب "الصهيونية الدينية" يتصدر قائمة الأحزاب الصغيرة التي يرى المشاركون أن لديها فرصة لتجاوز نسبة الحسم، فيما برزت أحزاب جديدة وصغيرة أخرى، بينها حزب "إسرائيل جريئة" بزعامة يوسف حداد والحزب الاقتصادي بزعامة يارون زليخا.

وشمل الاستطلاع مجموعة من الأحزاب التي توصف بأنها صغيرة، أي التي تحصل على أقل من ستة مقاعد في استطلاعات الرأي، بهدف قياس فرصها الانتخابية واستعداد المشاركين للتصويت لها.

وأظهرت البيانات، التي تم تحديثها حتى الساعة الخامسة مساء اليوم الاثنين، تفوقًا واضحًا لـ"الصهيونية الدينية" بين الخيارات المطروحة.

الصهيونية الدينية تتصدر قائمة الأحزاب القادرة على تجاوز نسبة الحسم

عند سؤال المشاركين: "أي حزب صغير لديه فرصة لتجاوز نسبة الحسم؟"، مع السماح باختيار حزب واحد أو أكثر، حصلت "الصهيونية الدينية" على 1800 صوت، بفارق كبير عن بقية الأحزاب.

وجاء حزب "إسرائيل جريئة" بزعامة يوسف حداد في المرتبة الثانية بـ215 صوتًا، يليه الحزب الاقتصادي بزعامة يارون زليخا بـ180 صوتًا.

وحصل حزب "الوحدة" بزعامة غلعاد إردان على 87 صوتًا، فيما حصل حزب "البيت الصهيوني" بزعامة يوعاز هاندل وحيلِي تروبر على 81 صوتًا.

وجاء حزب "الجمهور الحريدي" بزعامة موتي ليتنر بـ68 صوتًا، بينما حصل حزب "أزرق أبيض" على 37 صوتًا.

42.4% مستعدون للتصويت لأحد الأحزاب الصغيرة

وفي سؤال آخر، طُلب من المشاركين الإجابة عما إذا كانوا سيصوتون لأحد الأحزاب التي وردت في القائمة.

ومن أصل 1623 مشاركًا، أجاب 769 شخصًا، أي 47.4%، بـ"لا"، مقابل 688 شخصًا، أي 42.4%، أجابوا بـ"نعم"، فيما قال 166 شخصًا، أي 10.2%، "ربما".

وتشير هذه النتائج إلى أن نحو نصف المشاركين لا يعتزمون في الوقت الحالي التصويت لأي من الأحزاب المطروحة، في حين يعلن أكثر من أربعة من كل عشرة استعدادهم للتصويت لأحدها، ولا يستبعد نحو عُشر المشاركين هذا الخيار.

التصويت الفعلي: الصهيونية الدينية تتقدم بفارق كبير

وفي سؤال آخر، طُلب من المشاركين تحديد الحزب الذي سيصوتون له فعليًا.

وأجاب عن هذا السؤال 479 مشاركًا، وهنا ظهر تفوق واضح لـ"الصهيونية الدينية"، التي اختارها 304 مشاركين، بنسبة 63.5%.

وجاء حزب "زيهوت" في المرتبة الثانية بـ51 صوتًا، أي 10.6%، يليه الحزب الاقتصادي بـ46 صوتًا، أي 9.6%.

وحصل حزب يوسف حداد "إسرائيل جريئة" على 21 صوتًا، أي 4.4%، يليه حزب "نوعام لإسرائيل" بـ19 صوتًا، أي 4%، وحزب "البيت الصهيوني" بـ12 صوتًا، أي 2.5%.

كما حصل حزب "آحي" على 10 أصوات، أي 2.1%، وحزب غلعاد إردان على 8 أصوات، أي 1.7%، وحزب "الجمهور الحريدي" على 6 أصوات، أي 1.3%، فيما حصل "أزرق أبيض" على صوتين فقط، أي 0.4%.

فجوة كبيرة بين الصهيونية الدينية وبقية الأحزاب

وتُظهر نتائج الاستطلاع فجوة كبيرة بين "الصهيونية الدينية" وبقية الأحزاب الصغيرة، سواء عند سؤال المشاركين عن الحزب الذي يعتقدون أنه قادر على تجاوز نسبة الحسم، أو عند سؤالهم عن الحزب الذي سيصوتون له فعليًا.

وتصدرت "الصهيونية الدينية" كلا السؤالين بفارق كبير عن بقية الخيارات، بينما تراوحت نتائج الأحزاب الأخرى بين نسب محدودة للغاية.

وأشارت القناة إلى أن إجمالي الأصوات في مختلف أسئلة الاستطلاع بلغ نحو 4500 صوت.

وأكدت أن الاستطلاع أُجري عبر قناة واتساب، وبالتالي فإن موثوقيته لا ترقى إلى مستوى استطلاعات معاهد الرأي المتخصصة، لكنه قد يقدم، وفق القناة، مؤشرًا على اتجاهات المشاركين داخل جمهورها.