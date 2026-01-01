في تصريحات مفاجئة..ترامب يهدد بقصف عُمان بشدة

وكالات /سما/

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجوم على سلطنة عُمان، إذا تدخلت في الجهود الأمريكية الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز، في ظل استمرار المواجهة مع إيران وانتهاء مهلة مدتها 60 يومًا للمفاوضات الأمريكية- الإيرانية من دون التوصل إلى اتفاق واضح ينهي الحرب.

وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" نُشرت اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة "ستقصف عُمان بشدة" إذا وقفت في طريق جهودها المتعلقة بمضيق هرمز.

وأثارت التصريحات توترًا جديدًا بشأن الدور العُماني في الوساطة والاتصالات المتعلقة بالمضيق.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تحركات دبلوماسية مكثفة في المنطقة، من بينها اجتماع دام أكثر من أربع ساعات بين جاريد كوشنر، صهر ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في إطار مساعي واشنطن لدفع خطة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبحسب مصدر إسرائيلي مطلع على المباحثات، ضغط كوشنر على نتنياهو للمضي قدمًا في الخطة الأمريكية وعدم وضع "عقبات" أمام تنفيذها. وقد أكدت تقارير إعلامية أمريكية اليوم أن كوشنر يشارك في مساعٍ لتحريك خطة ترامب بشأن غزة.

وفي البحر الأحمر، أعلنت جماعة الحوثيين أنها هاجمت ما وصفته بسفينة عسكرية سعودية وأربع سفن مرافقة لها باستخدام صواريخ بالستية، عقب تصعيد شهدته المنطقة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفي الأسواق، ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف بعد انتهاء مهلة الـ60 يومًا للمفاوضات الأمريكية-الإيرانية من دون التوصل إلى اتفاق دائم لإنهاء الحرب. وارتفع خام برنت بنسبة 0.38% إلى 88.85 دولار للبرميل.

وفي المقابل، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن المحادثات مع عُمان بشأن مضيق هرمز لا تزال مستمرة "بجدية"، رغم تعقيدها. وأشار المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي إلى وجود أطراف تحاول التأثير في مسار المفاوضات، وهو ما أدى إلى تأخير التوصل إلى اتفاق.

كما أفادت وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية بأن الجيش الإيراني أعلن مكافأة مالية قدرها 5 مليارات تومان، أي نحو 30 ألف دولار، لمن يقتل أو يأسر جنديًا أمريكيًا ويسلمه إلى السلطات.

وفي الداخل الإيراني، أفادت وسائل إعلام مرتبطة بالدولة بأن معدلات التضخم وصلت إلى مستويات "مقلقة"، مع تزايد صعوبة حصول بعض الأسر العاملة على المواد الغذائية الأساسية.

وتأتي التطورات وسط تصاعد حدة التوتر حول مضيق هرمز، الذي يمثل ممرًا رئيسيًا لحركة الطاقة العالمية، بالتزامن مع استمرار المحادثات والتحركات الدبلوماسية الهادفة إلى احتواء المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.