الهلال يبدأ الدفاع عن اللقب ضد الرائد وسط تحديات مالية وانتقالات لاعبين

وكالات /سما/

الرياض/سما- ينطلق دوري كأس الملك السعودي الجديد يوم الاثنين برزنامة تشمل 5 مباريات موزعة على مدن المملكة، في افتتاح يجمع بين فرق طامحة لتثبيت سيطرتها وأخرى تسعى لصنع المفاجآت، خاصة النوادي الصاعدة من الدرجة الأولى.

يستهل الهلال، الفائز بالنسخة السابقة، دفاعه عن اللقب بلقاء الرائد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة. يطمح الفريق العاصمي إلى محو الأداء المتذبذب الذي ظهر به في افتتاح موسمه بالدوري، رغم فوزه 4-2 على الفيصلي، حيث يتطلع للظهور بمستوى أفضل أمام منافس من الدرجة الأولى.

يدخل الهلال بقيادة المدرب سيموني إنزاغي المواجهة بأفضلية فنية واضحة من حيث الإمكانات والعناصر، لكنه يعاني من مشاكل تثير قلق الجماهير. وسط توقعات برحيل المهاجم البرازيلي مالكوم إلى نادي الدرعية، قد لا يشارك في اللقاء، مما قد يؤثر على صفوف الهلال الهجومية.

يتوقع إنزاغي إعطاء فرص للاعبين البدلاء والعناصر الأجنبية الجدد بصفة أساسية، خاصة أن لوائح كأس الملك تسمح بإشراك 10 لاعبين أجانب في المباراة الواحدة. أما الرائد فيدخل بطموح تحقيق مفاجأة بإقصاء البطل رغم صعوبة المهمة.

في حوطة بني تميم، يستضيف الأنوار نظيره الأهلي على ملعبه في مباراة متوقع أن تجذب اهتماماً جماهيرياً كبيراً. يسعى أصحاب الأرض لتقديم مستوى مميز أمام أحد أبرز الأندية الجماهيرية في المملكة، في لقاء يتميز بطابع خاص لاستقبال الأهلي في مدينة بعيدة عن الأضواء.

حقق الأنوار مستويات لافتة الموسم الماضي رغم تمثيله للدرجة الأولى، وقد يحاول الضغط على الأهلي الذي سجل بداية مثالية في الدوري. يتولى قيادة الأنوار اللاعب الدولي السابق عيسى المحياني. يسعى الأهلي لفرض أفضليته منذ البداية وتجنب أي مفاجأة قد تعقد مهمته رغم المتغيرات الطارئة على كادره.

في حائل، يستضيف الطائي منافسه القادسية على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد، في مباراة يتمتع فيها الضيف بأفضلية فنية واضحة. دشن القادسية موسمه بفوز مثير برباعية على الشباب في الدوري، وينوي المضي في نفس المسار الانتصاري، بينما يعاني الطائي من حالة عدم استقرار إداري.

شهد الطائي اضطرابات إدارية عميقة هذا الصيف بدءاً من استقالة مجلس الإدارة السابق، ثم تكليف مجلس مؤقت قدم استقالته بدوره، قبل تشكيل مجلس إداري جديد تسلم قيادة النادي في وقت متأخر، الأمر الذي قد ينعكس على استقراره الفني وجاهزيته للمنافسة.

في الأحساء، يجتمع العدالة والفيحاء على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في لقاء مفتوح النتائج. يسعى العدالة للاستفادة من حضوره على أرضه، فيما يطمح الفيحاء لفرض خبرته والحصول على بطاقة التأهل، حيث يتمتع بأفضلية فنية ملموسة.

الزلفي أيضاً على الخريطة، حيث يستضيف فريقه نظيره الرياض على ملعبه. يدخل أصحاب الأرض بطموح استثمار حضورهم الجماهيري وتحقيق نتيجة إيجابية تمنحهم استمراراً في البطولة، بينما يسعى الرياض لفرض أفضليته والعودة برصيد نقاط كامل.

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