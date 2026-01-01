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خبر : عبدالحميد يشكر الجماهير بعد تتويج لانس بكأس السوبر الفرنسي

الإثنين 17 أغسطس 2026 10:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
عبدالحميد يشكر الجماهير بعد تتويج لانس بكأس السوبر الفرنسي



وكالات /سما/

باريس/سما- وجّه المدافع السعودي سعود عبدالحميد رسالة تقدير إلى الجماهير وكل من دعمه بعد تتويج فريقه لانس بلقب كأس السوبر الفرنسي على حساب فريق باريس سان جيرمان.

كتب عبدالحميد عبر حسابه في منصة "إكس": "الحمدلله دائمًا وأبدًا"، وأضاف: "بطولة جديدة مع هذا الفريق وهذه الجماهير الرائعة. فخور بزملائي وبكل من يعمل من أجل هذا النادي، وممتن لكل شخص دعمني وساندني هنا في فرنسا، ومن الوطن، ومن كل مكان. دعمكم يعني لي الكثير".

وأعقب قائلًا: "ليلة جميلة في بولار.. والقادم أجمل بإذن الله".

حقّق لانس لقب السوبر الفرنسي بفوزه على حامل لقب الدوري الفرنسي وبطل دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت في ملعب بولار.

يُعتبر هذا اللقب الثاني الذي يحققه عبدالحميد مع لانس في موسم واحد، بعد فوزه بكأس فرنسا في الموسم السابق.

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