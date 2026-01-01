أوبرا تشايكوفسكي الكلاسيكية على مسارح نيويورك المفتوحة

وكالات /سما/

نيويورك/سما- ضمّت دار الأوبرا المتروبوليتان في نيويورك أوبرا "يفغيني أونيغين" للموسيقار الروسي بيوتر تشايكوفسكي ضمن فعاليات مهرجان Summer HD Festival، الذي ينطلق في الفترة بين الثاني والسابع من سبتمبر الجاري في الهواء الطلق أمام المسرح الرئيسي.

يقدّم المهرجان، الذي يشهد نسخته السابعة عشرة هذا العام، مجموعة من الأعمال الأوبرالية الشهيرة على شاشة عملاقة، مما يتيح للجمهور متابعة عروض من سلسلة "Met: Live in HD" خارج جدران الصالة التقليدية. وستُعرض أوبرا تشايكوفسكي يوم السبت الخامس من سبتمبر الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي، الموافق الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي بتوقيت موسكو.

تستمد الأوبرا موضوعها من الرواية الشعرية التي تحمل ذات الاسم للشاعر الروسي ألكسندر بوشكين، وتسرد حكاية تاتيانا، فتاة من الريف تشعر بالحب تجاه شخصية أونيغين، الذي يرفض مشاعرها. تتطور الأحداث عبر سنوات عديدة حتى يلتقيان من جديد، وفي هذا اللقاء الثاني تتشابك خيوط الحب والندم والفراق في قصة تحمل عمقاً عاطفياً شديداً.

يوفر المهرجان، وفقاً للمعلومات المعلنة، حضوراً مجانياً للعروض، مع توفر المقاعد حسب أسبقية الحضور والتسجيل. تتنوع فعاليات المهرجان هذا العام بعروض أوبرالية متعددة تتاح للجمهور في أجواء طبيعية مفتوحة أمام المبنى الشهير، مما يتيح للمحبين للفنون الموسيقية تجربة مختلفة عن مشاهدة العروض داخل الصالات المغلقة التقليدية.

ترتبط رواية بوشكين "يفغيني أونيغين" بتاريخ ثقافي عريق، إذ صدرت أول طبعة كاملة منها في العشرين من مارس عام 1833 عن دار الناشر الشهير ألكسندر سميردين، وأصبحت منذ ذلك الحين من أهم الأعمال الأدبية الروسية الكلاسيكية. اشتهر بوشكين بحياة حافلة بالأساطير التي امتزجت فيها الحقائق بالخرافات، من مغامرات القمار وديون ضخمة إلى أصول إفريقية وقصص نجاة غريبة، مما أسهم في تحديد مكانته المميزة في الأدب الروسي.

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