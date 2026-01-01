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أزمة الأكسجين بغزة

خبر : وزارة الصحة: توقف محطات الأكسجين يهدد حياة عشرات المرضى والأطفال

الإثنين 17 أغسطس 2026 10:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة: توقف محطات الأكسجين يهدد حياة عشرات المرضى والأطفال



وكالات /سما/

غزة/سما- أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الإثنين، إنذارًا عاجلًا بشأن تفاقم أزمة محطات توليد الأكسجين في مستشفيات قطاع غزة، حيث توقفت معظمها عن الخدمة بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي الذي يمنع دخول المعدات والقطع الفنية اللازمة لصيانتها.

أوضحت الوزارة في بيان صحفي أن الأزمة باتت تهدد القدرات التشغيلية المتبقية للمستشفيات، وتضع حياة العشرات من المرضى والأطفال في الأقسام الحساسة والمنقذة للحياة تحت تهديد مباشر لا سابق له.

وفصلت الوزارة الأقسام والوحدات الأكثر تضررًا من الأزمة: 72 وحدة عناية مركزة تواجه احتمالية توقف كامل وشلل الخدمات جراء النقص الحاد والمستمر في إمدادات الأكسجين، فيما تواجه 54 وحدة للأطفال الخدج في الحضانات خطرًا مباشرًا على حياة المواليد الجدد بسبب صعوبة الحفاظ على مستويات الأكسجين اللازمة للتنفس.

كذلك تعاني 19 وحدة متخصصة لعناية الأطفال من تراجع شديد في القدرة على تقديم الرعاية التنفسية الضرورية للحالات الحادة والمزمنة، حسب البيان الذي أكد أن غالبية محطات إنتاج الأكسجين أصبحت خارج الخدمة بالفعل.

وأشارت الصحة إلى أن المحطات القليلة المتبقية التي لا تزال تعمل تشتغل فوق طاقتها القصوى تحت ظروف ميكانيكية صعبة جدًا، الأمر الذي يزيد من احتمالية توقفها المفاجئ وتفاقم الأزمة الصحية بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

وشددت الوزارة على أن الأكسجين الطبي يشكل "شريان الحياة" الذي لا غنى عنه لإنقاذ حياة المرضى والمواليد، مطالبة بفتح معابر الدخول فورًا والسماح بدخول قطع الصيانة والمعدات الفنية الضرورية. وحذرت من أن استمرار تفاقم الأزمة يهدد بوقوع كارثة صحية شاملة تطال القطاع الصحي بأكمله في غزة.

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