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سوق الصقور العالمية

خبر : مليون و300 ألف ريال.. سعر صقر نادر من مزرعة كندية في المزاد الدولي

الإثنين 17 أغسطس 2026 09:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
مليون و300 ألف ريال.. سعر صقر نادر من مزرعة كندية في المزاد الدولي



وكالات /سما/

حقق صقر من السلالة النادرة «مثلوث جير سوبر وايت» سعرًا قياسيًا بمليون و300 ألف ريال عند بيعه في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2026، ليصبح ثاني أغلى صقر من هذا الصنف في التاريخ.

أرجع ممثل المزرعة الكندية المالكة، فارس الفارس، السعر المرتفع إلى ندرة مواصفات الطائر واستثناؤها، موضحًا أن الوصول إلى مستوى إنتاج مماثل يتطلب عقودًا من الخبرة المتراكمة والعمل على تطوير السلالات المتخصصة.

أسست المزرعة الكندية أعمالها في أوائل الثمانينات من القرن الماضي، وتبقى من أقدم مراكز إنتاج الصقور في العالم. استطاعت الحفاظ على جودة إنتاجها وتحسينه تدريجيًا، وأصبحت سلالاتها أساسًا لبرامج تربية لدى مزارع أخرى حول العالم.

شارك الصقر المباع، وهو ذكر، في المزاد خلال ليلته السابعة. لفت ممثل المزرعة إلى أن قيمته كانت ستصل لمستويات أعلى لو كان أنثى، نظرًا لأهمية الإناث في برامج الإنتاج والحفاظ على السلالات.

شملت مشاركة المزرعة صقرًا آخر موجهًا للسباقات، بيع بـ150 ألف ريال، مما يعكس الطلب المرتفع على منتجاتها بين المتخصصين والصقارين.

يستمر المزاد الدولي لمزارع الصقور في تسجيل عمليات بيع ذات قيم استثنائية، إذ شهد بيعًا سابقًا لصقر بمليون و750 ألف ريال. يشير هذا الأداء إلى الثقة التي اكتسبتها هذه المنصة بين منتجي ومشتري الصقور عالميًا، كونها توفر سوقًا تنافسية وموثوقة تجمع نخبة المزارع المتخصصة.

#الصقور #المزاد الدولي #صقور الإنتاج

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