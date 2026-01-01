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خبر : جوميز يختبر بدائل الخليج أمام الأخدود بكأس الملك

الإثنين 17 أغسطس 2026 08:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
جوميز يختبر بدائل الخليج أمام الأخدود بكأس الملك



وكالات /سما/

الرياض/سما- يعتزم المدرب البرتغالي جوزيه جوميز استخدام تشكيلة قوية من العناصر الاحتياطية والناشئة في مباراة فريقه الخليج ضد الأخدود، المقررة يوم الثلاثاء في دور الـ32 من كأس الملك، وفقًا لما أفادت به مصادر متابعة للفريق.

يأتي القرار بعد تعادل الخليج سلبيًا مع التعاون السبت الماضي في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، وفي سياق جدول مباريات مضغوط يفرض على الفريق مواجهة الشباب الأسبوع المقبل ضمن الجولة الثانية للدوري.

يهدف جوميز من وراء هذا القرار إلى إراحة لاعبيه من الإرهاق وتجنيبهم الإصابات، مع منح فرص تطويرية للعناصر الاحتياطية والناشئين من فئة تحت 21 عامًا.

وترتقب المصادر إمكانية تفعيل المدافع الأيسر كيكي كوياتي كلاعب أساسي في المباراة، خاصة بعدما لم يشارك في لقاء التعاون السابق.

ويواجه الخليج جدولًا متتاليًا: الأخدود الثلاثاء في أبها، ثم الشباب السبت التالي في الدوري، يليهما مواجهة مع أبها في الجولة الثالثة للدوري بعد يومين من لقاء الشباب.

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#ينوي مدرب #أمام الأخدود

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