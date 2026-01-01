مدرب الشباب يعزو خسارة الفريق من الوحدة للنقص العددي

وكالات /سما/

مكة المكرمة/سما- خسر فريق الشباب الأول لكرة القدم أمام الوحدة بنتيجة 2-3، مساء الأحد في مكة المكرمة، ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس خادم المسجد الأقصى المباركين الشريفين.

ألقى المدرب الألماني توماس ليتش، قائد الفريق، اللائمة على النقص العددي الذي حال دون تحقيق النتيجة الإيجابية. وقال في مؤتمر صحافي عقب المباراة: «بدايتنا للمواجهة لم تكن جيدة، والبطاقة الحمراء أثرت عليها، ورغم ذلك حاولنا العودة».

وأشار ليتش إلى أن فريقه لم يظهر العزيمة المطلوبة في الشوط الأول، لكنه تحسّن في الشوط الثاني. وأضاف: «في الشوط الثاني كنا أفضل، وحاولنا تخطي الأزمة، لكن النقص العددي بسبب الطرد كان السبب في خسارتنا».

طُرد المهاجم البرازيلي كارلوس جونيور في الدقيقة 33 عقب تلقيه بطاقة صفراء ثانية، فاضطر الشباب إلى مواصلة المباراة بـ 10 لاعبين حتى نهاية الشوط الإضافي الثاني.

وتفادى ليتش الحديث عن أداء الفريق الفائز، قائلًا: «لقد فازوا، لن أتكلم عنهم، لهم مدرب يتكلم عنهم». وجاءت هذه المباراة الأولى لليتش منذ تعيينه على رأس الفريق الصيف الجاري.

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