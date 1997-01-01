جيليان أندرسون تتحدث عن علاقة سرية بفتاة أثناء مراهقتها

وكالات /سما/

أفادت الممثلة الأمريكية جيليان أندرسون، بطلة مسلسل "The X-Files"، بأنها أقامت علاقة عاطفية سرية مع فتاة أكبر منها سنًا عندما كانت طالبة في المرحلة الثانوية، موضحة في حديث لصحيفة "صنداي تايمز" أنها كانت مجبرة على إخفاء هذه العلاقة.

انتقلت أندرسون البالغة الآن 58 عامًا من لندن إلى مدينة غراند رابيدز في ولاية ميشيغان وهي في الحادية عشرة من عمرها. ذكرت أن العلاقة الأولى كانت شعورًا "سريًا وغير مشروع وخاطئ"، مضيفة أنه "كان علينا أن نخفيها". كما أشارت إلى أن أحد أصدقائها اكتشف العلاقة لاحقًا وانفصل عنها بسببها.

لم تعتبر أندرسون نفسها مثلية الميل في تلك الفترة، حسب تصريحاتها، لأنها كانت في علاقات مع رجال أيضًا. أوضحت أنها لم تكن تملك الكلمات والمفاهيم التي تمكّنها من فهم طبيعة مشاعرها تجاه النساء في ذلك الوقت. وأضافت أنها حتى عندما دخلت علاقات لاحقة مع نساء، لم تكن متأكدة من إمكانية استمرار تلك العلاقات طويلًا.

ارتبطت أندرسون على مدار نحو عقد بعلاقة متقطعة مع بيتر مورغان، مبتكر مسلسل "The Crown"، من دون أن يؤكد الطرفان طبيعة علاقتهما علنًا. وتحدثت عن "شريك حياتها" الحالي، وهو رجل، مؤكدة أنها كانت ستشعر بالشيء نفسه لو كان امرأة، قائلة: "كنت سأشعر: هذا هو شريك حياتي".

تزوجت أندرسون مرتين؛ الأولى من كلايد كلوتز، مساعد المدير الفني لمسلسل "The X-Files" بين عامي 1994 و1997، والثانية من صانع الأفلام الوثائقية جوليان أوزان بين عامي 2004 و2006. ولديها ابنة تدعى بايبر من زواجها الأول تبلغ 31 عامًا، وابنان مراهقان أوسكار (19 عامًا) وفيليكس (17 عامًا) من رجل الأعمال مارك غريفيثس الذي ارتبطت به بين عامي 2006 و2012.

أشارت أندرسون في حديثها أيضًا إلى طفولتها، مذكرة أنها خضعت لجلسات علاج نفسي برفقة والدتها. وتذكرت أنها دخلت حانات للمثليين وترقصت فيها عندما كان عمرها 12 عامًا باستخدام بطاقة هوية مزيفة. ووصفت نفسها بأنها كانت طفلة قوية الإرادة، حتى أن والدتها كانت تقول إنه لا يمكن لأحد منعها من فعل ما تريد.

كشفت أندرسون أيضًا أنها دخلت في علاقة مع رجل يكبرها بفارق كبير في العمر عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها، بينما كان عمره 24 عامًا، واستمرت علاقتهما ثلاث سنوات.