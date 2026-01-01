مازلت في السابعة عشر.. آراس يقترب من حقيقة اختفاء شقيقه في الحلقة 12

وكالات /سما/

تتعمق أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل «مازلت في السابعة عشر» في متاهة غموض جديدة، بعدما ينجح آراس، المُنشغل بالبحث عن شقيقه المفقود ديمير لسنوات طويلة، في اكتشاف خيط رفيع يُعيد إليه الأمل بعد اليأس. يقرر آراس تتبع هذا الأثر للوصول إلى المكان الذي عاش فيه ديمير في الماضي، على أمل أن تمنحه هذه الرحلة الإجابات التي طال انتظاره لها.

غير أن وصول آراس إلى المكان الذي سكنه شقيقه لا يحمل إليه الوضوح الذي تطلبه، بل يفتح أمامه أبوابًا من التعقيدات والأسئلة الجديدة. يبدأ آراس بملاحظة نمط غريب يثير قلقه: الطرق التي يسلكها في رحلة البحث تقوده باستمرار إلى الأشخاص أنفسهم، ما يُعمّق شكوكه بأن هذه التقاطعات ليست مجرد مصادفات عابرة. يتزايد اقتناع آراس بأن هناك من يتعمد توجيه خطواته أو إخفاء حقيقة أكبر عنه، مما يجعل بحثه أكثر تشابكًا من ذي قبل.

على محور آخر من الحلقة، يواجه تيومان حقيقة صادمة قادمة من ماضيه تضعه أمام أوجاع قديمة لم يكن مستعدًا لمواجهتها. تفتح هذه الصدمة ملفات قديمة في حياته وتضطره إلى إعادة النظر في علاقته بعائلته والأحداث التي عاشها. وفي هذه المرحلة العصيبة، يجد تيومان نفسه إلى جانب دينيز مرة أخرى، التي تصبح مصدر أمان ودعم له خلال أشد لحظاته ضعفًا، مما يفتح الباب أمام تطورات جديدة في علاقتهما.

بينما يحاول تيومان استيعاب الحقيقة القادمة من الماضي، تخوض شيبنام معركة خاصة بها من أجل حماية ابنها من تبعات الأسرار والمشاكل المحيطة بالعائلة. إلا أن محاولاتها لحمايته تؤدي إلى تراكم المزيد من الأسرار داخل أسرة أكايا، ما يعقّد الوضع بدلًا من تحسينه. تصبح الأسرار المتراكمة أكبر وأخطر مع اقتراب بعض الحقائق من الظهور.

يواصل آراس تتبع كل خيط قد يقوده إلى ديمير، لكنه لا يدرك في البداية أن رحلته تأخذه أبعد من مجرد البحث عن مكان شقيقه. كل خطوة جديدة تفتح أمامه بابًا من الأسئلة، وتكشف له أن قصة ديمير تترتبط بأشخاص آخرين وأحداث من الماضي لم يكن يعرف عنها شيئًا. يتحول الأثر الصغير الذي اكتشفه إلى مفتاح محتمل لحقيقة أكبر قد تكشف أسباب اختفاء شقيقه الحقيقية.

تختتم الحلقة وسط أجواء مشحونة بالتوتر والغموض. يعود آراس بأمل متجدد بعد اكتشافه أثرًا جديدًا، لكنه يواجه بأسئلة أكثر تعقيدًا حول هويات الأشخاص الذين تتقاطع طرقهم مع رحلته. في المقابل، يمر تيومان بأزمة عاطفية وشخصية عميقة، بينما تستمر شيبنام في حماية أسرار العائلة، مما يشير إلى أن الطريق أمام جميع الأطراف سيكون مليئًا بالتحديات والكشوفات المتتالية.

مسلسل «في السابعة عشر» من تأليف ريديفة زيرينير وإخراج إمري كاباكوشاك، ويُعرض كل يوم أحد في تمام الساعة الثامنة مساءً عبر قناة Kanal D التركية. وحقق العمل انطلاقة استثنائية في الأسواق التركية، حيث سجلت الحلقة الأولى 10.3 ملايين مشاهدة خلال أول ثلاثة أيام من بثها، واستمر المسلسل في جذب أنظار الجمهور برسالة درامية قوية وأداء تمثيلي متقن من فريق العمل.

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