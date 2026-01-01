اختبار DNA يكشف صداقة عمرها أربعون عاماً.. صديقتان تكتشفان أنهما شقيقتان بيولوجيتان

وكالات /سما/

في قصة إنسانية تخترق صمت السنوات والأسرار المطمورة، كشفت اختبارات الحمض النووي عن رابطة دموية جمعت بين امرأتين ظلتا تعتقدان طوال عقود أنهما صديقتان فقط، فيما كانت الحقيقة أعمق وأكثر قرباً من ذلك بكثير.

التقت الامرأتان في أيام الشباب، وانبثقت بينهما صداقة قوية جعلتهما تتقاسمان اللحظات والذكريات، لكن لا شيء في حياتهما كان يشير إلى أن رابطة الدم تربطهما. نشأت كلاهما في هولندا بعد أن تم تبنيهما وهما رضيعتان من الهند، وحملتا أثقال هذا الغموض في قلبيهما دون أن تعرفا حقيقة أصلهما المشترك.

ما لم يتنبّه له أحد لمدة تزيد على أربعين عاماً، كان ينتظر الكشف عنه من خلال تقنية حديثة. عندما خضعتا لفحص الحمض النووي، جاءت النتائج لتحمل مفاجأة صدمت الاثنتين وأعادت رسم خريطة علاقتهما تماماً: لم تكونا صديقتين وحسب، بل كانتا شقيقتين بيولوجيتين.

هذا الاكتشاف لم يكن مجرد معلومة إحصائية يُسجل في ملف طبي. كان الكشف عن حقيقة ظلت مختبئة طوال حياتهما، حقيقة تحولت لحظة معرفتها إلى لحظة انبعاث عائلي جديد. الصداقة التي نسجتاها عبر السنوات لم تنتقص، بل اكتسبت بُعداً آخر: بُعد العائلة الحقيقية التي تجمعها جينات مشتركة وأصل واحد.