  1. الرئيسية
  2. منوعات

قصة إنسانية مؤثرة

خبر : اختبار DNA يكشف صداقة عمرها أربعون عاماً.. صديقتان تكتشفان أنهما شقيقتان بيولوجيتان

الإثنين 17 أغسطس 2026 08:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
اختبار DNA يكشف صداقة عمرها أربعون عاماً.. صديقتان تكتشفان أنهما شقيقتان بيولوجيتان



وكالات /سما/

في قصة إنسانية تخترق صمت السنوات والأسرار المطمورة، كشفت اختبارات الحمض النووي عن رابطة دموية جمعت بين امرأتين ظلتا تعتقدان طوال عقود أنهما صديقتان فقط، فيما كانت الحقيقة أعمق وأكثر قرباً من ذلك بكثير.

التقت الامرأتان في أيام الشباب، وانبثقت بينهما صداقة قوية جعلتهما تتقاسمان اللحظات والذكريات، لكن لا شيء في حياتهما كان يشير إلى أن رابطة الدم تربطهما. نشأت كلاهما في هولندا بعد أن تم تبنيهما وهما رضيعتان من الهند، وحملتا أثقال هذا الغموض في قلبيهما دون أن تعرفا حقيقة أصلهما المشترك.

ما لم يتنبّه له أحد لمدة تزيد على أربعين عاماً، كان ينتظر الكشف عنه من خلال تقنية حديثة. عندما خضعتا لفحص الحمض النووي، جاءت النتائج لتحمل مفاجأة صدمت الاثنتين وأعادت رسم خريطة علاقتهما تماماً: لم تكونا صديقتين وحسب، بل كانتا شقيقتين بيولوجيتين.

هذا الاكتشاف لم يكن مجرد معلومة إحصائية يُسجل في ملف طبي. كان الكشف عن حقيقة ظلت مختبئة طوال حياتهما، حقيقة تحولت لحظة معرفتها إلى لحظة انبعاث عائلي جديد. الصداقة التي نسجتاها عبر السنوات لم تنتقص، بل اكتسبت بُعداً آخر: بُعد العائلة الحقيقية التي تجمعها جينات مشتركة وأصل واحد.

#إنسانية #DNA #عائلة

الأكثر قراءة اليوم

الطريق إلى السياسة يمر عبر نزع السلاح ..كوشنر يضع شرطاً حاسماً لمستقبل غزة ويبلغ حماس رسالة ترامب

"غزة قد تكون الشرارة".. مسؤول إسرائيلي يحذر من حرب إقليمية وتدخل إيراني مباشر

"ساعة الحسم تقترب".. دراسة إسرائيلية تكشف مؤشرات مقلقة تهدد مستقبل الدولة

"إنها أقرب مما تتخيلون".. تحذير مخيف بشأن حرب عالمية جديدة وشيكة..

مفاجأة ترامب بشأن إسرائيل وغزة.. وتحذير حاسم لإيران

إيران تعيد ترتيب أوراق المعركة الكبرى القادمة.. خطط تصعيد جديدة تستهدف الخليج والمصالح الأميركية

اتفاق على استمرار الاغتيالات ..نتنياهو وكوشنر يربطان إعمار غزة بنزع سلاح حماس

الأخبار الرئيسية

اتفاق على استمرار الاغتيالات ..نتنياهو وكوشنر يربطان إعمار غزة بنزع سلاح حماس

مفاجأة ترامب بشأن إسرائيل وغزة.. وتحذير حاسم لإيران

IMG_6200

"إنها أقرب مما تتخيلون".. تحذير مخيف بشأن حرب عالمية جديدة وشيكة..

إيران تعيد ترتيب أوراق المعركة الكبرى القادمة.. خطط تصعيد جديدة تستهدف الخليج والمصالح الأميركية

قناة عبرية تزعم استيلاء حماس على معدات حفر إسرائيلية جنوب غزة ورفض الجيش استهداف المسلحين