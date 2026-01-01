  1. الرئيسية
  2. منوعات

طبيعة وحيوان

خبر : أسراب قناديل البحر تجتاح شواطئ ماريلاند.. وتفرض إغلاقات على السباحة

الإثنين 17 أغسطس 2026 07:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسراب قناديل البحر تجتاح شواطئ ماريلاند.. وتفرض إغلاقات على السباحة



وكالات /سما/

اجتاحت أسراب ضخمة من قناديل البحر المياه القريبة من سواحل مدينة أوشن سيتي في ولاية ماريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، ما أدى إلى اضطرار عدد من زائري الشاطئ إلى الامتناع عن دخول المياه خلال أعلى فترات ذروة موسم السباحة الصيفي.

وأفادت دوريات حماية شاطئ أوشن سيتي شبكة الأنباء الأمريكية CNN بأن هذه الموجة الاستثنائية من قناديل البحر، التي استمرت لأسابيع متتالية، تمثل الأسوأ في سجل المدينة على الإطلاق. وفرض هذا الانتشار الكثيف قيودًا فعلية على أنشطة السباحة والترفيه البحري، حيث لجأت السلطات لتحذير الزوار من خطورة الدخول إلى المياه.

تأتي هذه الظاهرة في وقت يصادف ذروة الموسم السياحي الصيفي، عندما يتدفق آلاف الزوار إلى الشواطئ الأمريكية للاستمتاع بالسباحة والأنشطة المائية. غير أن ظهور هذه الأعداد الهائلة من قناديل البحر فرض تحديات غير متوقعة على الخدمات البحرية والسياحية في المنطقة.

اقرأ أيضًا:

#شواطئ #قناديل البحر #ماريلاند

الأكثر قراءة اليوم

الطريق إلى السياسة يمر عبر نزع السلاح ..كوشنر يضع شرطاً حاسماً لمستقبل غزة ويبلغ حماس رسالة ترامب

"غزة قد تكون الشرارة".. مسؤول إسرائيلي يحذر من حرب إقليمية وتدخل إيراني مباشر

"ساعة الحسم تقترب".. دراسة إسرائيلية تكشف مؤشرات مقلقة تهدد مستقبل الدولة

"إنها أقرب مما تتخيلون".. تحذير مخيف بشأن حرب عالمية جديدة وشيكة..

مفاجأة ترامب بشأن إسرائيل وغزة.. وتحذير حاسم لإيران

إيران تعيد ترتيب أوراق المعركة الكبرى القادمة.. خطط تصعيد جديدة تستهدف الخليج والمصالح الأميركية

اتفاق على استمرار الاغتيالات ..نتنياهو وكوشنر يربطان إعمار غزة بنزع سلاح حماس

الأخبار الرئيسية

اتفاق على استمرار الاغتيالات ..نتنياهو وكوشنر يربطان إعمار غزة بنزع سلاح حماس

مفاجأة ترامب بشأن إسرائيل وغزة.. وتحذير حاسم لإيران

IMG_6200

"إنها أقرب مما تتخيلون".. تحذير مخيف بشأن حرب عالمية جديدة وشيكة..

إيران تعيد ترتيب أوراق المعركة الكبرى القادمة.. خطط تصعيد جديدة تستهدف الخليج والمصالح الأميركية

قناة عبرية تزعم استيلاء حماس على معدات حفر إسرائيلية جنوب غزة ورفض الجيش استهداف المسلحين