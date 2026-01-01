الحزم يتقدم لدور الـ16.. قادري: تأهلنا مستحق رغم ضغط المباريات

وكالات /سما/

الرياض/سما- تأهل فريق الحزم إلى دور الـ16 من بطولة كأس الملك بعد انتصاره على البكيرية، مؤكداً استحقاقه النتيجة برغم الضغوط الناجمة عن متابعة المباريات على فترات قصيرة.

قال المدرب التونسي جلال قادري في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «التأهل مستحق، كنا نعلم أن مباريات الكؤوس لا تخضع لأي اعتبارات. قدمنا مباراة جيدة، وكان بإمكاننا حسم المباراة بشكل مبكر، لكن الأهم أننا حققنا الانتصار والتأهل للدور التالي». وأشار إلى أن فريقه كان قادراً على إنهاء المواجهة بسرعة أكبر لو توفرت الفرص المتاحة.

أرجع قادري تأثر جاهزية فريقه إلى متابعة المباريات الثقيلة، خاصة بعد موجهة قوية ضد أبها قبل يومين. وأضاف: «قبل يومين كنا في أبها وخضنا مباراة قوية استنزفت طاقة الفريق، كما أنه لا يزال غير مكتمل». وأكد أن الحزم في مرحلة بناء لم يصل فيها لكامل جاهزيته الفنية والبدنية حتى الآن.

غير أن قادري أبرز دور ذهنية اللاعبين وإصرارهم في تحقيق الانتصار: «ورغم أننا لسنا في أفضل حالاتنا، فإننا نجحنا اليوم في تحقيق الفوز بفضل ذهنية اللاعبين وإصرارهم».

من طرفه، أقرّ المدرب البرتغالي رودولفو مانويل، الذي قاد البكيرية، بأن فريقه قدّم مباراة لائقة رغم الخسارة والإقصاء من البطولة. وقال إن الفوارق لم تكن كبيرة وأن «تفاصيل صغيرة حسمت نتيجة المواجهة».

كشف مانويل عن طموحات فريقه لتدعيم صفوفه، مؤكداً: «نحتاج إلى تدعيم بلاعبين أجانب في خط الدفاع وخط الوسط، وكذلك نحتاج إلى مهاجم محلي». وأشار إلى أن البكيرية ستركز انتباهها على منافسات دوري يلو بعد خروجها من كأس الملك، معتبراً أن أسبوعاً كاملاً سيمنح الفريق فرصة للاستعداد ومعالجة الملاحظات التي ظهرت خلال المواجهة.

اقرأ أيضًا: