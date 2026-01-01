ماريسكا يعزو خسارة سيتي أمام آرسنال إلى الهدف المبكر في بطولة الدرع الخيرية

وكالات /سما/

لندن/سما- خسر فريق مانشستر سيتي أمام نظيره آرسنال بثلاثة أهداف دون رد في بطولة الدرع الخيرية، الأحد، في أول مظهر رسمي لمدرب الفريق الجديد إنزو ماريسكا.

أرجع ماريسكا الهزيمة إلى تلقيه هدفاً مبكراً بعد 25 ثانية فقط من انطلاقة المباراة. وقال المدرب الإيطالي عقب اللقاء لإذاعة بي بي سي: "أعتقد أن استقبالنا هدفاً مبكراً بعد 25 ثانية أثر سلباً علينا"، مشيراً إلى أن رد فعل فريقه كان إيجابياً قبل تلقيه الهدف الثاني.

أوضح ماريسكا أن سيتي أهدر ثلاث أو أربع فرص قبل استقباله الهدف الثاني الذي زاد من صعوبة المهمة. وقال: "أهدرنا أربع فرص، لكن لسوء الحظ دخل مرمانا هدف ثان بسبب أخطاء معينة"، مضيفاً أن هذه ليست سوى البداية.

اعتبر المدرب السابق لروما أن تلقي هدف مبكر في مثل هذه المباريات ذات المستويات المتقاربة يعقد المهمة كثيراً. وأضاف: "إنه أمر مخيب للآمال، لأنه في مثل هذه المباريات تكون المستويات متقاربة للغاية".

ركز ماريسكا على أهمية التركيز على مشوار الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي ينطلق الأحد المقبل. وقال: "يجب أن نركز حالياً على انطلاقة مشوارنا في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل".

أقرّ المدرب بوجود عدة جوانب تحتاج إلى تحسين، مؤكداً أن هذا أمر طبيعي في بداية الموسم. وختم قوله: "هناك العديد من الأمور التي نحتاج لتحسينها، وهو أمر طبيعي في بداية الموسم، ولكن التحسين لا يكون مرهوناً بالنتائج بل مطلوب دائماً حتى عندما نفوز بالمباريات".

تولى ماريسكا قيادة السيتي هذا الصيف خلفاً للمدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، الذي حقق إنجازات غير مسبوقة على مدار 10 أعوام.

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