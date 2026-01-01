فارسة فلسطينية ترأس لجنة تتويج أبطال العالم للفروسية في آخن

وكالات /سما/

آخن/سما- اختتمت بطولة العالم للفروسية فعالياتها في مدينة آخن الألمانية برعاية دولية بارزة شهدت دورًا محوريًا للفارسة الفلسطينية ديانا الشاعر في مراسم التتويج.

ترأست الشاعر لجنة التتويج الدولية وأشرفت على تكريم الفائزين بأوسمة وميداليات البطولة، في مشهد عكس المكانة الرفيعة للحدث على الصعيد الرياضي العالمي.

حضرت في لجنة التتويج إلى جانب الشاعر شخصيات دولية عديدة من بينها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي حضرت بصفة ضيفة شرف لتعزيز أهمية الحدث الرياضي.

يشكل حضور الشاعر في هذه المناسبة الدولية الرفيعة فرصة لتجسيد صورة مشرقة عن فلسطين على منصات عالمية، وإبراز حضور الشخصيات الفلسطينية في أهم المحافل الرياضية الدولية.

استقطبت بطولة العالم للفروسية في آخن، إحدى المدن الأوروبية الأبرز في مجال الفروسية، نخبة من الفرسان والفارسات الذين تنافسوا على الألقاب والميداليات وسط متابعة إعلامية وجماهيرية واسعة.