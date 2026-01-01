مكتب نتنياهو : اتفاق مع مجلس السلام على آلية جديدة للتعامل مع غزة

القدس المحتلة/سما/

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التوصل إلى اتفاق مع "مجلس السلام" على تشكيل مجموعتي عمل متخصصتين للتعامل مع ملفات قطاع غزة. وستتولى المجموعة الأولى بحث آليات نزع سلاح القطاع، مع التأكيد على استكمال هذه الخطوة قبل الشروع في أي عمليات لإعادة الإعمار. أما المجموعة الثانية فستركز على قضايا البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه والصرف الصحي والقطاع الصحي، ودراسة تداعياتها على إسرائيل.

وفي سياق متصل، شدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على أن القضاء الكامل على حركة حماس، وفق تعبيره، لن يتحقق إلا من خلال احتلال قطاع غزة والسيطرة عليه وإقامة مستوطنات فيه. كما اعتبر أن هدف القضاء على الحركة يتعارض مع إجراء مفاوضات مع قياداتها التي "يفترض ألا تكون على قيد الحياة"، بحسب قوله.

من جهة أخرى، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول إسرائيلي أن نتنياهو وجاريد كوشنر اتفقا على أن يشرف جنرال أمريكي على عملية سحب أسلحة حركة حماس. كما أفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن مسؤول في مجلس السلام بأنه تم الاتفاق مع نتنياهو على مسار للمضي قدماً بشأن غزة.

وأكد مسؤول في مجلس السلام، في تصريحات للجزيرة، أن الاجتماع الذي جمع كوشنر ووفد المجلس مع نتنياهو كان طويلاً ومعمقاً ومثمراً للغاية، مشيراً إلى أن الجانبين توصلا إلى تصور مشترك للمضي قدماً. وأضاف أن الجانب الإسرائيلي سيمنح خارطة الطريق المقترحة فرصة للتطبيق، معتبراً أن الكرة أصبحت الآن في ملعب حركة حماس.