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خبر : نصر السيدات يبدأ تمهيدي أبطال آسيا الاثنين ضد الاتحاد الأردني

الإثنين 17 أغسطس 2026 06:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
نصر السيدات يبدأ تمهيدي أبطال آسيا الاثنين ضد الاتحاد الأردني



وكالات /سما/

دوشنبه/سما- ينطلق فريق النصر الأول لكرة القدم للسيدات في مشواره بالدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا الاثنين، حين يواجه الاتحاد الأردني على ملعب هيسور المركزي في دوشنبه بعاصمة طاجيكستان، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة.

تضم المجموعة إلى جانب الفريقين فريقي بام خاتون الإيراني وسسكا دوشنبه الطاجيكي. يخوض النصر، بطل الدوري الممتاز السعودي، هذه البطولة الآسيوية للمرة الثالثة متتالية، وسعى خلال المشاركتين السابقتين إلى تحقيق إنجاز لكن ودّع المنافسات في كلتا النسختين.

يطمح الفريق النصراوي إلى تحقيق بداية موفقة أمام الاتحاد الأردني، الذي التقاه قبل أسبوعين فقط حيث انتصر عليه برباعية نظيفة 3-0 في نصف نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا للسيدات التي توج النصر بلقبها.

يضم صفوف الفريق النصراوي عدد من النجمات البارزات منهن الحارسة منى عبد الرحمن والمدافعة البحرينية حصة العيسى إلى جانب الهجمات البرتغالية أندريا فاريا والتنزانية كلارا لوفانجا والفرنسية نسرين بهلولي.

يشارك في الدور التمهيدي للبطولة 24 فريقًا، بزيادة 5 فرق عن النسخة السابقة، موزعة على ست مجموعات، يتأهل بعدها متصدر كل مجموعة إلى دور المجموعات.

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