أرسنال يحسم درع المجتمع برباعية نظيفة ضد سيتي

وكالات /سما/

كارديف/سما- حقق فريق أرسنال اللندني لقب درع المجتمع الإنجليزية للمرة الـ 18 في تاريخه، بعد انتصار ساحق على نظيره مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة في مباراة أُقيمت في كارديف بويلز يوم الأحد 16 آب/أغسطس 2026.

أحرز اللاعب الإيطالي ريكاردو كالافيوري الهدف الأول بعد 23 ثانية فقط من بداية المباراة، سجلاً قياسياً جديداً في تاريخ المسابقة. تابع الألماني كاي هافيرتز بالهدف الثاني في الدقيقة 28، ثم أضاف النرويجي مارتن أوديغارد الهدف الثالث في الدقيقة 48.

قال أوديغارد عقب الفوز: "قدمنا كرة قدم رائعة، كان أداء كبيراً وطريقة ممتازة لبدء الموسم. أظهرنا مستوانا اليوم، أظهرنا أننا جاهزون، نحن جادون ونريد أن نكرر ذلك، نريد أن نمضي بقوة". كسر أرسنال بهذا الفوز سلسلة سلبية ضد مانشستر سيتي، حيث عاني من ثلاث نتائج متتالية سيئة: تعادل 1-1 في ذهاب دوري الممتاز الموسم السابق، وخسارة 1-2 في الإياب، ثم الهزيمة 0-2 في نهائي كأس الرابطة.

حافظ أرسنال على تفوقه التاريخي على سيتي في هذه المسابقة، فحقق اللقب على حسابه للمرة الرابعة على التوالي: بفوز 4-0 عام 1934، و3-0 عام 2014، و4-1 بركلات الترجيح عام 2023 بعد تعادل 1-1 في الوقت الأصلي.

قدم أرسنال بقيادة مدربه ميكل أرتيتا أداء متكاملاً دفاعياً وهجومياً. برز الجناح اليوناني الجديد كريستوس تزوليس في تقديم هدفين، ليصبح أول لاعب يصنع هدفين أو أكثر في درع المجتمع منذ ديفيد بيكهام مع مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل عام 1996.

تألق حارس أرسنال الإسباني دافيد رايا في عدة مناسبات بتصديات براعة، خاصة أمام محاولات إيرلينغ هالاند وفيل فودن وريان شرقي.

كان أداء مانشستر سيتي أقل من المتوقع. ظهر الفريق بمستوى متواضع تحت قيادة مدربه الجديد إنزو ماريسكا، وبدا بلا هوية واضحة في الملعب، وشهد أول انهزام له برباعية في مباراته الأولى كمدرب للسيتي، وهو الأول من هذا نوع منذ هاري نيوبولد عام 1906.

غاب عن أرسنال في هذه المباراة المدافع الفرنسي وليام صليبا والهولندي جورين تيمبر للإصابة. من جانب سيتي، تغيب المدافع الإسباني رودري، المتوقع انتقاله إلى برشلونة، بسبب إصابة أيضاً.

يستهل أرسنال حملة الدفاع عن لقبه ببطلاً لدوري الممتاز الإنجليزي يوم الجمعة المقبل على ملعبه أمام كوفنتري، بينما يلعب مانشستر سيتي ضيفه بورنموث الأحد ضمن المرحلة الأولى من الدوري.

يحتل أرسنال الآن المركز الثاني برصيد 18 لقباً في درع المجتمع، خلف مانشستر يونايتد الذي يملك الرقم القياسي برصيد 21 لقباً.

اقرأ أيضًا: