نسخة تجريبية مفتوحة من Gears of War: E-Day وإطلاقات ألعاب جديدة بتقنيات NVIDIA

وكالات /سما/

أطلقت شركة The Coalition نسخة تجريبية من لعبة Gears of War: E-Day تركز على اللعب الجماعي، متاحة مجانًا للجميع ولا تتطلب اشتراكًا في أي خدمة، وستبقى متاحة حتى 17 أغسطس الجاري. تتضمن النسخة التجريبية طور Horde Siege الذي يُعتبر إضافة جديدة، إلى جانب نمط اللعب التنافسي 4v4 Versus PvP الذي خضع لتحسينات.

لاعبو أجهزة الكمبيوتر المزودة ببطاقات رسومات NVIDIA GeForce RTX يستطيعون تفعيل تقنيتي DLSS Super Resolution وNVIDIA Reflex خلال فترة الاختبار. وعند إطلاق النسخة الكاملة من اللعبة، ستأتي مصحوبة بحزمة تقنيات DLSS 4.5 الكاملة التي تعزز الأداء البصري.

في السياق نفسه، انطلقت لعبة Hell Let Loose: Vietnam يوم الخميس من قبل شركتي Expression Games وTeam17، وهي توفر دعمًا كاملًا لتقنية DLSS 4.5 Super Resolution لتحقيق جودة بصرية أفضل ومعدلات إطارات أعلى على بطاقات GeForce RTX. بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد مستخدمو بطاقات GeForce RTX 50 من ميزة توليد الإطارات المتعددة الديناميكي عبر تطبيق NVIDIA.

خرجت لعبة No More Room In Hell 2 من استوديو Torn Banner هذا الأسبوع من مرحلة الوصول المبكر وأصبحت نسخة رسمية كاملة. تضمنت النسخة النهائية عدة إضافات منها نمط البقاء الجديد والخريطة السادسة المسماة Objective ونمط اللعب للاعب واحد. في تحديث الإطلاق، تمت ترقية حزمة التقنيات إلى DLSS 4.5 مع تحسينات في جودة الصورة، وأضيفت ميزة توليد الإطارات المتعددة الديناميكي لتقديم أداء أفضل على بطاقات سلسلة RTX 50 الجديدة.

أيضًا، أصبحت لعبة Phantom Blade Zero متاحة الآن للطلب المسبق قبل إطلاقها الرسمي في 29 أكتوبر المقبل. اللعبة من تطوير استوديو S-GAME وتندرج ضمن فئة لعب الأدوار والحركة. يدور سرد قصة اللعبة حول شخصية تدعى Soul، والتي حُملت مسؤولية قتل سيدها الأصلي، وتملك هذه الشخصية ستة وستين يومًا محدودًا كمحاولة أخيرة. يستعرض الإعلان الترويجي الأخير لأسلوب القتال السريع والمتقن والزعماء الصعاب والشخصيات المثيرة للاهتمام.

يمكن شراء النسخة الأساسية من Phantom Blade Zero عبر منصة Steam ومتجر Epic Games للطلب المسبق. للاعبي الحاسب الشخصي واللابتوب المزودة ببطاقات NVIDIA GeForce RTX، ستتحسن تجربة اللعبة من خلال تقنيات DLSS 4.5 Super Resolution وتوليد الإطارات المتعددة. كما ستتضمن اللعبة ميزات بصرية حصرية للحاسب تشمل الظلال والانعكاسات بتقنية تتبع الأشعة المسرعة من خلال أنوية تتبع الأشعة المتخصصة.

اقرأ أيضًا: