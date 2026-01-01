واتساب يطلق ميزة الكشف عن الاحتيال دون إرسال البيانات للخوادم

وكالات /سما/

كشفت شركة ميتا في 12 آب/أغسطس عن ميزة جديدة في تطبيق واتساب تحمل اسم Scam Alert، مصممة لتنبيه المستخدمين إلى محاولات الاحتيال المحتملة قبل الوقوع ضحية لها. تجري الميزة عملية التحقق بالكامل على جهاز المستخدم نفسه، مما يحافظ على خصوصية المحادثات ولا ترسل محتوى الرسائل إلى خوادم الشركة.

عند تفعيل المستخدم للميزة، يقوم واتساب بتنزيل نموذج صغير من الذكاء الاصطناعي على الهاتف الذكي. يقوم هذا النموذج بتحليل الرسائل الواردة ومقارنتها بأنماط احتيالية معروفة تم الإبلاغ عنها مسبقًا، مثل صيغ صياغة معينة ومحادثات نمطية مرتبطة بعمليات احتيال شهيرة. بهذه الطريقة يبقى محتوى المحادثات آمنًا على الجهاز، كما يحتفظ التطبيق بالتشفير التام بين الطرفين.

عندما يكتشف النموذج احتمالية وقوع احتيال، يظهر تحذير مباشرة في نافذة المحادثة، بينما لا يعلم المرسل بظهور هذا التحذير. يستطيع المستخدم بعد ذلك حظر المرسل أو الإبلاغ عنه أو متابعة المحادثة حسب تقديره. لا ترسل ميتا أي بلاغ إلى خوادمها بشكل تلقائي، بل يحدث ذلك فقط إذا اختار المستخدم نفسه الضغط على خيار الإبلاغ.

غير أن الميزة تتضمن قيدًا جوهريًا قد يضعف فعاليتها: يفحص النموذج فقط الرسائل الواردة من أشخاص لم يتم حفظ أرقامهم في قائمة جهات الاتصال. وهذا يعني أن الرسائل الآتية من جهات محفوظة في دفتر العناوين لا تخضع للفحص على الإطلاق. يمثل هذا ثغرة أمنية خطيرة، خاصة في حالات اختراق حساب صديق أو فرد من العائلة، لأن المحتال سيرسل الرسالة من حساب موثوق بالفعل لدى المستخدم، فلن ينبثق أي تحذير Scam Alert.

كما أن عمليات الاحتيال التي تقع خارج واتساب تمامًا، مثل المكالمات الصوتية المزيفة بواسطة الذكاء الاصطناعي، لن تستفيد من هذه الميزة أصلًا، لأنها لا تمر عبر التطبيق ولا يمكن للنموذج الوصول إليها.

إذا اعتقد المستخدم أن التحذير ظهر بالخطأ، يمكنه تصنيف المحادثة كموثوقة، وعندها يختفي التحذير نهائيًا لهذا الشخص. لكن هذا الخيار يشكل نقطة ضعف أخرى؛ قد يتخذ المستخدم هذا القرار تحت ضغط من محتال نجح فعلًا في كسب ثقته. إضافة إلى ذلك، المستخدم الذي يختار اعتبار المحادثة موثوقة يمكنه إرسال آخر خمس رسائل تلقاها من الطرف الآخر إلى واتساب طواعية.

ركزت ميتا على الشفافية بشأن آلية عمل الميزة. تسجل الشركة كل إصدار من نموذج الذكاء الاصطناعي في سجل عام يصاحبه رمز تحقق قبل نشره. تأتي التوقيعات من شركة Cloudflare، وليس لدى ميتا الوسائل لإنشاء هذه التوقيعات بنفسها. تنشر الشركة أيضًا أوزان النموذج حتى يستطيع الباحثون التحقق من أنه يكتشف فقط عمليات احتيال حقيقية. يمكن لأي مستخدم مراجعة سجل داخل التطبيق بالدخول إلى قسم الحساب، ثم طلب معلومات الحساب، ثم قسم نشاط Scam Alert، للاطلاع على الرسائل التي خضعت للفحص والإصدار المستخدم في ذلك الوقت.

بخصوص إحصائيات عدد التحذيرات والطريقة التي يتعامل بها المستخدمون معها، فتُعالج هذه البيانات داخل بيئات حوسبية معزولة منفصلة. قبل وصول هذه المعلومات إلى ميتا، يتم تجميعها وإخفاء تفاصيلها بطريقة تمنع استخراج بيانات عن مستخدمين محددين.

تختبر ميتا حاليًا ميزة Scam Alert ضمن برنامج تجريبي محدود بالتزامن مع برنامج البحث عن الثغرات الأمنية. لم تحدد الشركة حتى الآن موعد إطلاق الميزة لعموم المستخدمين أو الدول التي ستتاح فيها.

في الوقت الحالي، يظل أفضل إجراء وقائي عند تلقي طلب مريب للحصول على مال أو رسالة تخبر بأن معارفك غيروا أرقام هواتفهم هو التواصل معهم عبر قنوات أخرى موثوقة، والاتصال بأرقامهم القديمة للتأكد من هويتهم الحقيقية قبل اتخاذ أي إجراء.

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