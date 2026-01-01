سامسونج قد تعتمد تصميمًا أفقيًا جديدًا لكاميرا Galaxy S27 Ultra

وكالات /سما/

تشير مؤشرات مستخرجة من قاعدة بيانات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) إلى احتمال إجراء سامسونج تغييرًا جوهريًا على تصميم وحدة الكاميرا في الإصدار القادم Galaxy S27 Ultra، بحيث تنتقل من الترتيب العمودي المألوف إلى ترتيب أفقي يمتد عبر الجزء الخلفي من الجهاز.

عثر موقع Sammyguru على رسومات تصميمية ضمن الوثائق المحفوظة لدى WIPO تعكس هذا التوجه المحتمل. تظهر هذه الرسومات هاتفًا يحافظ على العناصر المميزة لخط سامسونج الحالي، مع حواف مستديرة وإطار مسطح، لكن التطور الملموس يظهر في الجهة الخلفية، حيث تحل وحدة كاميرا أفقية محل الترتيب الرأسي الذي عرفناه في Galaxy S26 Ultra وأجياله السابقة. تضم هذه الوحدة الجديدة ثلاث كاميرات منفصلة موزعة بشكل أفقي.

يشار إلى أن هذا التصميم الأفقي يعيد إلى الأذهان تصاميم هواتف Google Pixel 11 Pro و iPhone Air، كما أنه ليس بجديد تمامًا على سامسونج، إذ اعتمدت الشركة ترتيبًا مشابهًا في Galaxy S10 قبل سنوات.

غير أن رسومات WIPO وحدها لا تعني بالضرورة أن سامسونج ستطبق هذا التصميم فعليًا على الجهاز النهائي. وكانت تقارير من سلسلة التوريد قد أشارت في وقت سابق إلى أن الشركة لم تُنهِ اتخاذ قرارها النهائي بخصوص إعادة تصميم الكاميرا حتى أوائل يوليو/تموز، مما يفتح احتمال تغيّر هذا القرار منذ ذلك الحين.

من جهته، أبدى المسرب التقني المعروف Ice Universe تأييده لفكرة إحداث تغيير على تصميم كاميرا Galaxy S27، حيث شارك صورة يُعتقد أنها مولدة بمساعدة الذكاء الاصطناعي توضح التصميم المحتمل للهاتف الجديد.

وقد تجني سامسونج فوائد عملية جمة من هذا التحول في التصميم. التصميم الأفقي للكاميرات قد يسمح للهاتف بالاستقرار بشكل أفضل عند الكتابة أو استخدامه على الطاولة، الأمر الذي قد ينهي مشكلة الاهتزاز والرعشة التي يسببها بروز الكاميرات في التصاميم الحالية. إضافة إلى ذلك، قد يوفر التصميم الجديد مساحة أكبر على الجهة الخلفية تتسع لتركيب ملحقات متوافقة مع معيار Qi2 المغناطيسي، مما يسمح بدعم الملحقات المغناطيسية بشكل مباشر دون الحاجة لغطاء إضافي، على نحو ما توفره هواتف Google Pixel 11 والإصدار Pro منها.

يأتي هذا التعديل المحتمل في سياق تجديد أوسع لمنظومة كاميرات سامسونج، التي لم تشهد تحديثات جذرية منذ سنوات عديدة. وتشير التوقعات إلى أن عام 2027 قد يحمل تحسينات جوهرية في مجال الكاميرات، من بينها إطلاق كاميرا رئيسية جديدة بالكامل.

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