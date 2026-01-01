الفنانة اللبنانية إليسا تحيي حفلا بمهرجان قرطاج بعد غياب 17 عاما

وكالات /سما/

قرطاج/سما- استعادت الفنانة اللبنانية إليسا حضورها على مسرح مهرجان قرطاج الدولي يوم السبت 15 أغسطس/آب، بعد انقطاع استمر 17 عاماً عن هذا الصرح الثقافي البارز في تونس. وقوبلت بحفاوة استثنائية من الجمهور التونسي الذي امتلأت به مدرجات المسرح الأثري عن آخرها، حيث رددوا خلفها أغانيها بحماس على طول خشبة المسرح.

أوضحت تقارير إعلامية تونسية أن حضور الحفل تجاوز الطاقة الاستيعابية القصوى لمسرح قرطاج الأثري، والتي تتراوح عادة بين 10 آلاف و12 ألف شخص بحسب طريقة الجلوس المعتمدة. انطلقت الحفل بأغنية "كل يوم في عمري" من بدايات إليسا الفنية، وتنوعت البرامج بين أبرز محطات مسيرتها، لتصل إلى أحدث أعمالها.

قدمت إليسا أغنيتها الجديدة "لعبة الأيام" على مسرح قرطاج للمرة الأولى، مما أثار تفاعلاً لافتاً من الجمهور. تتسم الأغنية بكلمات من تأليف شادي نور، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي من إلهامي دهيمة وأحمد حسام. عبّرت إليسا عن اعتزازها بالمشاركة في المهرجان، قائلة: "شكراً لـ قرطاج ولإدارة قرطاج، إنهم استضافوني، وبتشرّف يعني أكون بمهرجان كبير مثل مهرجانكم".

جاءت هذه الحفل ضمن فعاليات الدورة الستين من مهرجان "قرطاج الدولي"، وتأتي ضمن سلسلة عروض صيفية متتالية حققتها إليسا هذا الموسم. أطربت الجمهور بتقديمها مقطوعات موسيقية من إرث فيروز والتراث اللبناني الكلاسيكي، مما أضفى دفئاً خاصاً على الأمسية وأكد على عمق ارتباطها بجذورها الثقافية.

وقبل عودتها إلى قرطاج، أحيت إليسا حفلتين في أواخر يوليو/تموز: الأولى ضمن فعاليات مهرجان "جرش للثقافة والفنون" في الأردن، والثانية ضمن موسم جدة في السعودية. وجاءت هذه العروض بعد أيام من إطلاقها أغنيتها "لعبة الأيام"، التي شاركت النسخة الموسيقية منها عبر الشاشات الضخمة لمسرح قرطاج بعد طرح الفيديو كليب الخاص بها.

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