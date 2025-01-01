مشاجرة بالسكين في السويس.. الأمن المصري يوقف جميع أطراف النزاع

وكالات /سما/

السويس/سما- تمكّنت قوات الأمن المصري من حسم قضية مشاجرة عنيفة اندلعت في محافظة السويس، بعد أن أثار مقطع فيديو لتلويح سيدة بسكين جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي. وأسفرت الحادثة عن إصابة عامل وزوجته بجروح قطعية في أنحاء متفرقة من الجسم.

كشفت التحريات التي أجرتها الداخلية المصرية ملابسات الواقعة، حيث تبين أن المشاجرة اندلعت في 13 من الشهر الجاري بدائرة قسم شرطة فيصل في السويس. وأظهرت النتائج أن الخلاف الأولي كان بسبب تعليقات وشائعات نشرتها المجنى عليها بحق "كنة" المتهمة على منصات التواصل، الأمر الذي أثار غضب الأخيرة وعائلتها.

ردًا على ما اعتبرته إساءة إلى سمعة أقاربها، عمدت المتهمة - وهي مسجلة في سجلات الخطر ولديها سوابق جنائية - إلى حشد أفراد من عائلتها والتوجه إلى مكان المجنى عليها مسلحة بسكين. واندلعت بعد ذلك مواجهة عنيفة في الشارع استخدمت فيها الأسلحة البيضاء ضد الزوجين.

تمكّنت فرق من قوات الأمن من محاصرة جميع الأطراف المتورطين في الحادثة والقبض عليهم. وضبطت كذلك السلاح الأبيض - السكين - المستخدم في الاعتداء. وعند التحقيق معهم، اعترف المتهمون بكامل تفاصيل النزاع وتبادل الاعتداءات الذي نشأ عن الخلافات المتعلقة بالتشهير على الإنترنت.

أحالت الجهات الأمنية المصرية القضية إلى النيابة العامة لمتابعة التحقيق والإجراءات القانونية اللاحقة ضد المتهمين. وعكست الحادثة مدى تأثير النزاعات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي في تطور الأزمات الحقيقية في الشارع.

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