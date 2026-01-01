أحماض أوميغا-3 والأوميغا-9 الأهم في الزيوت الغذائية

وكالات /سما/

يشدد خبراء التغذية على أهمية اختيار الزيوت الغذائية بناء على محتواها من الأحماض الدهنية المفيدة، خاصة تلك الغنية بأوميغا-3 والأوميغا-9، بدلا من الاعتماد على الخيارات التقليدية التي قد تؤثر سلبا على الصحة.

يوضح الدكتور أنطون بولياكوف، الخبير المتخصص في التغذية، أن زيت الزيتون وزيت بذور الكتان وزيت الجوز تشكل خيارات موثوقة للاستهلاك اليومي، كونها غنية بأحماض دهنية مفيدة. ويشير إلى أن زيت الزيتون يتميز بتركيز عالٍ من أوميغا-9، بينما يحتوي زيت بذور الكتان وزيت الجوز على كميات مهمة من أوميغا-3.

كما يلفت بولياكوف إلى أن زيت عباد الشمس يستحق إعادة نظر، حيث يحتوي على نسبة كبيرة من حمض الأوليك الذي يصنف ضمن مجموعة أوميغا-9. ويؤكد أن توازن الأحماض الدهنية في النظام الغذائي حاسم، لأن الإفراط في استهلاك أوميغا-6، الشائعة في الأطعمة الحديثة، قد يرتبط بالتهابات مزمنة وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

يقترح الخبير أيضا استخدام زيت جوز الهند وزيت MCT (الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة) كإضافات غذائية مفيدة، موضحا أنهما يوفران طاقة فورية ويمتازان بنكهة جذابة تناسب السلطات والخَبز والطهي الخفيف.

تحذر الدكتورة داريا روساكوفا، أخصائية التغذية، من مخاطر استخدام الزيوت غير المكررة في القلي على درجات حرارة عالية. وتشرح أن هذه العملية تنتج مركبات سامة ودهون متحولة تزيد بشكل كبير من احتمال الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.

يؤكد الدكتور سيرغي أغابكين أن زيت عباد الشمس أكثر فائدة صحية مما يعتقده كثيرون، ويشدد على أهمية الفصل بين الحقائق الطبية المثبتة والمعتقدات الشائعة الخاطئة حول هذا الزيت.

أشارت دراسة حديثة أجرتها مجموعة من الباحثين في كلية الطب بجامعة هارفارد إلى تأثيرات جوهرية لأنماط استهلاك الدهون المختلفة على الصحة العامة والوقاية من الأمراض.

تنبه مؤسسة Which البريطانية المتخصصة في اختبار الأغذية إلى أن كيفية تخزين زيت الزيتون لها تأثير مباشر على جودته ونكهته، مما يستدعي الانتباه لظروف التخزين المناسبة.

تحتوي جميع الزيوت على أحماض دهنية تعمل كلبنات أساسية لبناء الهرمونات، وتساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار وضغط الدم، مما يعكس أهميتها للصحة القلبية والعامة.

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